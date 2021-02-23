https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598661677.html

Ученые представили новые данные о первой смерти от коронавируса в Европе

Ученые представили новые данные о первой смерти от коронавируса в Европе

Сербские ученые заявили, что первая смерть от коронавируса в Европе наступила 5 февраля 2020 года в Сербии - на 10 дней раньше, чем считалось до этого. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T15:13

2021-02-23T15:13

2021-02-23T16:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

белградский университет

франция

европа

белград (город)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сербские ученые заявили, что первая смерть от коронавируса в Европе наступила 5 февраля 2020 года в Сербии - на 10 дней раньше, чем считалось до этого.В статье специалистов Белградского университета отмечается, что, как считалось ранее, первый случай заражения коронавирусом в Европе был зафиксирован во Франции 24 января 2020 года, там же произошел первый летальный исход – 15 февраля.Однако сербские ученые установили, что первая смерть произошла раньше, 5 февраля 2020 года: скончался 56-летний строитель из Белграда. Известно, что он долгое время не ездил за границу, у него не было хронических заболеваний. В тот день он попал в больницу с высокой температурой, кашлем и затруднением дыхания и умер через несколько часов после подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. По результатам вскрытия, которое провели специалисты больницы сразу же, было установлено, что мужчина скончался от пневмонии.Сербские ученые обнаружили свидетельства в пользу того, что мужчина умер из-за COVID-19, хотя первый случай коронавируса в стране был официально выявлен лишь 6 марта."Это первая смерть в Европе, которая, что доказано при помощи патогистологических и молекулярных анализов после смерти (человека –ред.), вызвана COVID-19", - говорится в исследовании ученых, опубликованном в медицинском научном журнале Frontiers in Medicine.Как полагают специалисты, это открытие может свидетельствовать о том, что SARS-CoV-2 распространялся быстрее и "намного раньше, чем считалось". Также они пришли к выводу, что, вероятно, COVID-19 был "причиной пневмонии неизвестного происхождения", о которой много сообщалось в январе и феврале 2020 года.

https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597889299.html

https://ria.ru/20210210/kovid-1596799759.html

франция

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коронавирус covid-19, коронавирусы, белградский университет, франция, европа, белград (город)