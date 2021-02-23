https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598640898.html

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Из регионов РФ за сутки нет прироста новых случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T11:14

2021-02-23T11:14

2021-02-23T11:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

магаданская область

республика тыва

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Из регионов РФ за сутки нет прироста новых случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,04%. 3. Магаданская область - 0,06%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598639628.html

россия

магаданская область

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, магаданская область, республика тыва