https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598640898.html
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Из регионов РФ за сутки нет прироста новых случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T11:14
2021-02-23T11:14
2021-02-23T11:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
магаданская область
республика тыва
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Из регионов РФ за сутки нет прироста новых случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,04%. 3. Магаданская область - 0,06%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, магаданская область, республика тыва