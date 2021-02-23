https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598622222.html

Жителей Чехии обязали носить по две маски сразу

Жителей Чехии обязали носить по две маски сразу

Чехов обязали с 25 февраля носить в местах скопления людей либо респираторы, либо наномаски, либо по две медицинские маски сразу. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T01:44

2021-02-23T01:44

2021-02-23T05:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

чехия

в мире

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ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Чехов обязали с 25 февраля носить в местах скопления людей либо респираторы, либо наномаски, либо по две медицинские маски сразу.Как сообщил глава минздрава Ян Блатны, это связано с распространением британского штамма коронавируса. Новое требование будет распространяться, в частности, на магазины, больницы, общественный транспорт и остановки."Во всех перечисленных местах граждане должны будут иметь с четверга на лице респиратор типа FFP2, или наномаску, или одновременно две хирургические маски", - сказал Блатны.По его словам, вопрос о денежных компенсациях для социально слабых категорий кабмин пока не рассматривал. По подсчетам экономистов, на респираторы, большинство из которых одноразовые, семье из четырех человек может понадобиться 2 тысячи крон (около 93 долларов) в месяц.В последние дни, после новости о намерении правительства ввести обязательное ношение респираторов, их ежедневно практически к полудню раскупают и в аптеках, и в магазинах. Самые дешевые респираторы практически полностью распроданы и в интернет-магазинах.Медики опасаются, что многие ради экономии будут использовать один респиратор длительное время, что практически превратит его в дополнительный источник распространения инфекции.В Чехии введен режим ЧС, с 21.00 до 5.00 действует комендантский час. Три района – Хеб и Соколов на западе и Трутнов на востоке - закрыты для въезда и выезда, там число больных COVID-19 в три-четыре раза больше, чем в среднем по стране.

чехия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, чехия, в мире