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Шарлиз Терон станет злодейкой в фильме фэнтези на Netflix
Шарлиз Терон станет злодейкой в фильме фэнтези на Netflix
Шарлиз Терон сыграет одну из главных ролей в новом проекте Netflix "Школа добра и зла", сообщает ScreenRant. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T03:36
2021-02-23T03:36
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шарлиз терон
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Шарлиз Терон сыграет одну из главных ролей в новом проекте Netflix "Школа добра и зла", сообщает ScreenRant.Это экранизация фантастического романа Сомана Чайнани. Режиссером выступит Пол Фиг ("Девичник в Вегасе", "Охотники за привидениями"). Другую ключевую женскую роль исполнит Керри Вашингтон."Я знаю в какую школу поступаю! Очень рад приветствовать Шарлиз Терон и Керри Вашингтон в Школе добра и зла! Готовьтесь к обучению!", — цитирует издание режиссера Пола Фигга.Действие картины происходит в волшебном заведении, в котором ученики становятся сказочными героями или злодеями.Сообщается, что Терон станет леди Лессо, которая заведует "злым" отделением школы, а Вашингтон — профессором Дови (она будет отвечать за "добрую" часть).Роль злодейки станет не первой для Терон — ранее она играла королеву Равенну в "Белоснежке и Охотнике".Серия романов Сомана Чайнани про "Школу добра и зла" состоит из шести книг, которые переведены на 30 языков, включая русский.
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РИА Новости
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4.7
96
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кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, netflix, шарлиз терон

Шарлиз Терон станет злодейкой в фильме фэнтези на Netflix

03:36 23.02.2021
 
© AP Photo / Invision/ Arthur MolaАктриса Шарлиз Терон
Актриса Шарлиз Терон - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Шарлиз Терон сыграет одну из главных ролей в новом проекте Netflix "Школа добра и зла", сообщает ScreenRant.
Это экранизация фантастического романа Сомана Чайнани. Режиссером выступит Пол Фиг ("Девичник в Вегасе", "Охотники за привидениями"). Другую ключевую женскую роль исполнит Керри Вашингтон.
© AP Photo / Invision/Jordan StraussАмериканская актриса и политический активист Керри Вашингтон. 2016 год
Американская актриса и политический активист Керри Вашингтон. 2016 год - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Американская актриса и политический активист Керри Вашингтон. 2016 год
"Я знаю в какую школу поступаю! Очень рад приветствовать Шарлиз Терон и Керри Вашингтон в Школе добра и зла! Готовьтесь к обучению!", — цитирует издание режиссера Пола Фигга.
Действие картины происходит в волшебном заведении, в котором ученики становятся сказочными героями или злодеями.
Сообщается, что Терон станет леди Лессо, которая заведует "злым" отделением школы, а Вашингтон — профессором Дови (она будет отвечать за "добрую" часть).
© Фото : UPI RussiaШарлиз Терон в роли Королевы в фильме "Белоснежка и охотник"
Шарлиз Терон в роли Королевы в фильме Белоснежка и охотник - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : UPI Russia
Шарлиз Терон в роли Королевы в фильме "Белоснежка и охотник"
Роль злодейки станет не первой для Терон — ранее она играла королеву Равенну в "Белоснежке и Охотнике".
Серия романов Сомана Чайнани про "Школу добра и зла" состоит из шести книг, которые переведены на 30 языков, включая русский.
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