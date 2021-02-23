https://ria.ru/20210223/kino-1598392504.html

Шарлиз Терон станет злодейкой в фильме фэнтези на Netflix

Шарлиз Терон станет злодейкой в фильме фэнтези на Netflix

Шарлиз Терон сыграет одну из главных ролей в новом проекте Netflix "Школа добра и зла", сообщает ScreenRant. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T03:36

2021-02-23T03:36

2021-02-23T03:36

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Шарлиз Терон сыграет одну из главных ролей в новом проекте Netflix "Школа добра и зла", сообщает ScreenRant.Это экранизация фантастического романа Сомана Чайнани. Режиссером выступит Пол Фиг ("Девичник в Вегасе", "Охотники за привидениями"). Другую ключевую женскую роль исполнит Керри Вашингтон."Я знаю в какую школу поступаю! Очень рад приветствовать Шарлиз Терон и Керри Вашингтон в Школе добра и зла! Готовьтесь к обучению!", — цитирует издание режиссера Пола Фигга.Действие картины происходит в волшебном заведении, в котором ученики становятся сказочными героями или злодеями.Сообщается, что Терон станет леди Лессо, которая заведует "злым" отделением школы, а Вашингтон — профессором Дови (она будет отвечать за "добрую" часть).Роль злодейки станет не первой для Терон — ранее она играла королеву Равенну в "Белоснежке и Охотнике".Серия романов Сомана Чайнани про "Школу добра и зла" состоит из шести книг, которые переведены на 30 языков, включая русский.

https://ria.ru/20200807/1575448381.html

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кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, netflix, шарлиз терон