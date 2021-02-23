https://ria.ru/20210223/khurgada-1598625038.html
В Египте умерла застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка
В Египте умерла застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка
В египетском курортном городе Хургада умерла 41-летняя россиянка Юлия Акушева. Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на брата скончавшейся Павла Коршунова. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T04:47
2021-02-23T04:47
2021-02-23T04:47
туризм
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екатеринбург
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В египетском курортном городе Хургада умерла 41-летняя россиянка Юлия Акушева. Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на брата скончавшейся Павла Коршунова.Жительница Екатеринбурга и ее жених Джейсон из Великобритании отправилась в Египет 20 декабря. Пара хотела прилететь в Россию в середине января, но из-за коронавируса границы закрылись, поэтому 41-летняя россиянка и ее жених были вынуждены остаться в Хургаде.Позднее женщины случился инсульт. Врачи местной клиники обнаружили у туристки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени, вскоре она впала в кому. В ночь на 22 февраля Акушева умерла.В настоящее время брат россиянка решает вопрос о возвращении ее тела на родину.Ранее стало известно, что в турецкой Анталье от коронавируса умер российский турист. Мужчина приехал на отдых с женой в конце сентября. Коронавирус у него диагностировали спустя неделю.
https://ria.ru/20190805/1557129090.html
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хургада, екатеринбург