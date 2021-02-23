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СК возбудил новое дело об избиении осужденных в ярославской колонии
СК возбудил новое дело об избиении осужденных в ярославской колонии
Следователи на основе видеоматериалов возбудили уголовное дело об избиении двух осужденных сотрудниками УФСИН в колонии № 1 Ярославля, сообщило региональное... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:52
2021-02-23T16:37
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ярославская область
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Следователи на основе видеоматериалов возбудили уголовное дело об избиении двух осужденных сотрудниками УФСИН в колонии № 1 Ярославля, сообщило региональное управление СК.Во вторник "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН избивают двоих осужденных. По данным издания, один заключенный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае мужчина после побоев попал в больницу и вскоре скончался.Дело возбудили по 286-й статье УК — в ней речь идет о наказании за превышение должностных полномочий. Прокуратура также начала проверку.Ранее "Новая газета" уже публиковала материалы из ярославской колонии. В частности, издание показало видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс, начался судебный процесс.Бывший замначальника оперативного отдела колонии № 1 Сергей Ефремов пошел на сделку со следствием и получил четыре года колонии общего режима. Позже перед судом предстали еще 13 бывших работников колонии. Рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии № 1 Ивана Калашникова, временно приостановлено из-за его тяжелого заболевания.
https://ria.ru/20210215/ubiystvo-1597485419.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ярославская область, ярославль, происшествия

СК возбудил новое дело об избиении осужденных в ярославской колонии

15:52 23.02.2021 (обновлено: 16:37 23.02.2021)
 
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Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Следователи на основе видеоматериалов возбудили уголовное дело об избиении двух осужденных сотрудниками УФСИН в колонии № 1 Ярославля, сообщило региональное управление СК.
Во вторник "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН избивают двоих осужденных. По данным издания, один заключенный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае мужчина после побоев попал в больницу и вскоре скончался.
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Дело возбудили по 286-й статье УК — в ней речь идет о наказании за превышение должностных полномочий. Прокуратура также начала проверку.

"При изучении опубликованных видеозаписей установлено, что часть сотрудников уже привлечены к уголовной ответственности, часть уволена из органов уголовно-исполнительной системы. До объективного выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСИН по Ярославской области.

Ранее "Новая газета" уже публиковала материалы из ярославской колонии. В частности, издание показало видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс, начался судебный процесс.
Бывший замначальника оперативного отдела колонии № 1 Сергей Ефремов пошел на сделку со следствием и получил четыре года колонии общего режима. Позже перед судом предстали еще 13 бывших работников колонии. Рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии № 1 Ивана Калашникова, временно приостановлено из-за его тяжелого заболевания.
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