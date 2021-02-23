СК возбудил новое дело об избиении осужденных в ярославской колонии
15:52 23.02.2021 (обновлено: 16:37 23.02.2021)
Во вторник "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН избивают двоих осужденных. По данным издания, один заключенный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае мужчина после побоев попал в больницу и вскоре скончался.
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Дело возбудили по 286-й статье УК — в ней речь идет о наказании за превышение должностных полномочий. Прокуратура также начала проверку.
"При изучении опубликованных видеозаписей установлено, что часть сотрудников уже привлечены к уголовной ответственности, часть уволена из органов уголовно-исполнительной системы. До объективного выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСИН по Ярославской области.
Ранее "Новая газета" уже публиковала материалы из ярославской колонии. В частности, издание показало видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс, начался судебный процесс.
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