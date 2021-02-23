https://ria.ru/20210223/izbienie-1598665852.html

СК возбудил новое дело об избиении осужденных в ярославской колонии

СК возбудил новое дело об избиении осужденных в ярославской колонии

Следователи на основе видеоматериалов возбудили уголовное дело об избиении двух осужденных сотрудниками УФСИН в колонии № 1 Ярославля, сообщило региональное... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T15:52

2021-02-23T15:52

2021-02-23T16:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ярославская область

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Следователи на основе видеоматериалов возбудили уголовное дело об избиении двух осужденных сотрудниками УФСИН в колонии № 1 Ярославля, сообщило региональное управление СК.Во вторник "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН избивают двоих осужденных. По данным издания, один заключенный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае мужчина после побоев попал в больницу и вскоре скончался.Дело возбудили по 286-й статье УК — в ней речь идет о наказании за превышение должностных полномочий. Прокуратура также начала проверку.Ранее "Новая газета" уже публиковала материалы из ярославской колонии. В частности, издание показало видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс, начался судебный процесс.Бывший замначальника оперативного отдела колонии № 1 Сергей Ефремов пошел на сделку со следствием и получил четыре года колонии общего режима. Позже перед судом предстали еще 13 бывших работников колонии. Рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии № 1 Ивана Калашникова, временно приостановлено из-за его тяжелого заболевания.

https://ria.ru/20210215/ubiystvo-1597485419.html

https://ria.ru/20210115/tyuremschik-1593145789.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ярославская область, ярославль, происшествия