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https://ria.ru/20210223/investitsii-1598695793.html
Набиуллина объяснила высокий интерес россиян к инвестициям
Набиуллина объяснила высокий интерес россиян к инвестициям
Снижение ставок по депозитам на фоне появления удобных механизмов инвестирования приводит к тому, что все большее число россиян выходит на фондовый рынок,... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T23:14
2021-02-23T23:42
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Снижение ставок по депозитам на фоне появления удобных механизмов инвестирования приводит к тому, что все большее число россиян выходит на фондовый рынок, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".Она отметила, что регулятор фиксирует эту тенденцию уже несколько лет: в 2018 году количество людей, которые вышли на фондовый рынок, увеличилось в полтора раза, потом в два раза, а в 2020 году был бурный рост интереса к фондовому рынку."Я думаю, здесь есть несколько причин. Первое - это то, что в течение многих лет мы работали над тем, чтобы были механизмы, инструменты, привлекательные для людей. Так, например, развивался институт индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе, с налоговыми льготами. Улучшалось качество брокерского обслуживания, управляющих компаний. И, второе, конечно, стали сервисы очень удобными: цифровизация на финансовом рынке достаточно развита, поэтому людям очень просто можно выйти на фондовый рынок", - сказала Набиуллина."Конечно, третий фактор, который был особенно ощутим в 2020 году, - это снижение ставок по депозитам. В принципе, у нас люди привыкли к очень высокой доходности по депозитам. В 2020 году мы проводили мягкую денежно-кредитную политику, это, конечно, хорошо, для тех, кто занимает у банков, кредиты стали дешевле, но мы видим, что люди, которые рассчитывали на более высокую доходность, переводили деньги из депозитов в банках на фондовый рынок", - добавила глава регулятора.По ее словам, если это здоровый процесс, его можно оценивать положительно: у людей гораздо больше возможностей выбирать, во что инвестировать свои свободные деньги. Для экономики устойчивый процесс инвестирования также позитивен: инвесторы вкладываются в бумаги российских предприятий."Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда люди вышли на фондовый рынок, были обмануты их ожидания или им было обещано то, что не случилось: люди могут просто разочароваться, уйти. Тогда они вряд ли вернутся, и для экономики это не будет ресурсом", - в то же время обратила внимание Набиуллина.
https://ria.ru/20210214/dengi-1597428111.html
https://ria.ru/20210222/investory-1598610324.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/tinkov-1598493135.html
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина объяснила высокий интерес россиян к инвестициям

23:14 23.02.2021 (обновлено: 23:42 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Снижение ставок по депозитам на фоне появления удобных механизмов инвестирования приводит к тому, что все большее число россиян выходит на фондовый рынок, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".
Она отметила, что регулятор фиксирует эту тенденцию уже несколько лет: в 2018 году количество людей, которые вышли на фондовый рынок, увеличилось в полтора раза, потом в два раза, а в 2020 году был бурный рост интереса к фондовому рынку.
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"Я думаю, здесь есть несколько причин. Первое - это то, что в течение многих лет мы работали над тем, чтобы были механизмы, инструменты, привлекательные для людей. Так, например, развивался институт индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе, с налоговыми льготами. Улучшалось качество брокерского обслуживания, управляющих компаний. И, второе, конечно, стали сервисы очень удобными: цифровизация на финансовом рынке достаточно развита, поэтому людям очень просто можно выйти на фондовый рынок", - сказала Набиуллина.
"Конечно, третий фактор, который был особенно ощутим в 2020 году, - это снижение ставок по депозитам. В принципе, у нас люди привыкли к очень высокой доходности по депозитам. В 2020 году мы проводили мягкую денежно-кредитную политику, это, конечно, хорошо, для тех, кто занимает у банков, кредиты стали дешевле, но мы видим, что люди, которые рассчитывали на более высокую доходность, переводили деньги из депозитов в банках на фондовый рынок", - добавила глава регулятора.
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По ее словам, если это здоровый процесс, его можно оценивать положительно: у людей гораздо больше возможностей выбирать, во что инвестировать свои свободные деньги. Для экономики устойчивый процесс инвестирования также позитивен: инвесторы вкладываются в бумаги российских предприятий.
"Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда люди вышли на фондовый рынок, были обмануты их ожидания или им было обещано то, что не случилось: люди могут просто разочароваться, уйти. Тогда они вряд ли вернутся, и для экономики это не будет ресурсом", - в то же время обратила внимание Набиуллина.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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