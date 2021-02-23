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Саакашвили обещал довести до победы борьбу оппозиции с властями Грузии
Саакашвили обещал довести до победы борьбу оппозиции с властями Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания спецназом лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии пообещал довести... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T14:02
2021-02-23T15:31
ника мелия
единое национальное движение
михаил саакашвили
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания спецназом лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии пообещал довести борьбу оппозиции с властями до победы.Ранее во вторник спецназ задержал председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, после чего оппозиция заявила о начале новой волны протестов."Мы должны научиться использовать все виды политических методов борьбы. Надо научиться защищать себя и общество. Мы обязательно должны привести нашу борьбу к победе, и я в этом абсолютно уверен!"- заявил Саакашвили в своем видеообращении в Facebook.По его словам, то, что происходит сегодня - это геноцид, желание властей Грузии полностью разрушить страну.
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Кадры протеста в Грузии после задержания Ники Мелии
Грузинская оппозиция начала акцию протеста после задержания Ники Мелии
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ника мелия, единое национальное движение, михаил саакашвили, грузия, в мире

Саакашвили обещал довести до победы борьбу оппозиции с властями Грузии

14:02 23.02.2021 (обновлено: 15:31 23.02.2021)
 
© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания спецназом лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии пообещал довести борьбу оппозиции с властями до победы.
Ранее во вторник спецназ задержал председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, после чего оппозиция заявила о начале новой волны протестов.
"Мы должны научиться использовать все виды политических методов борьбы. Надо научиться защищать себя и общество. Мы обязательно должны привести нашу борьбу к победе, и я в этом абсолютно уверен!"- заявил Саакашвили в своем видеообращении в Facebook.
По его словам, то, что происходит сегодня - это геноцид, желание властей Грузии полностью разрушить страну.
 
Ника МелияЕдиное национальное движениеМихаил СаакашвилиГрузияВ мире
 
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