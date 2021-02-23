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Власти Грузии не будут обсуждать с оппозицией внеочередные выборы
Власти Грузии не будут обсуждать с оппозицией внеочередные выборы
Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил во вторник журналистам, что проведение внеочередных парламентских выборов в стране не может быть предметом для... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T12:51
2021-02-23T12:51
ника мелия
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
сергей гаврилов
михаил саакашвили
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил во вторник журналистам, что проведение внеочередных парламентских выборов в стране не может быть предметом для обсуждения с оппозицией, заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе журналистам.Назначение новых парламентских выборов оппозиция требует на основании того, что считает прошедшие осенние выборы сфальсифицированными. Большинство из них в знак протеста отказались от депутатских мандатов. Ранее во вторник спецназ задержал председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, после чего оппозиция заявила о начале новой волны протестов."Обращаюсь к здоровой оппозиции с призывом вернуться в нормальный политический процесс, парламентский процесс, как это было решено народом на выборах 2020 года. Следующим шагом к деэскалации процессов будет участие в парламентских процессах. Проведение досрочных парламентских выборов не может и не будет предметом для обсуждения", - заявил спикер.Талаквадзе добавил, что власти готовы на диалог с оппозицией, чтобы урегулировать политический кризис, но не с партией "Единое национальное движение", которую они рассматривают как радикальную силу.В понедельник о подобной позиции заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.Место главы правительства стало вакантным после того, как на прошлой неделе премьер-министр Георгий Гахария заявил о своей отставке из-за разногласий с членами команды по вопросу оппозиционера Ники Мелии, которого суд постановил арестовать из-за неуплаты залога. Гахария считает, что задержание оппозиционера могло бы вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. Мелия, являясь председателем самой крупной оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова.Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия &gt;&gt;
https://ria.ru/20210223/zaderzhanie-1598641003.html
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ника мелия, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, сергей гаврилов, михаил саакашвили, тбилиси, грузия, в мире

Власти Грузии не будут обсуждать с оппозицией внеочередные выборы

12:51 23.02.2021
 
© РИА Новости / Соколов / Перейти в фотобанкСионский собор в Тбилиси
Сионский собор в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Соколов
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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил во вторник журналистам, что проведение внеочередных парламентских выборов в стране не может быть предметом для обсуждения с оппозицией, заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе журналистам.
Назначение новых парламентских выборов оппозиция требует на основании того, что считает прошедшие осенние выборы сфальсифицированными. Большинство из них в знак протеста отказались от депутатских мандатов. Ранее во вторник спецназ задержал председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, после чего оппозиция заявила о начале новой волны протестов.
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"Обращаюсь к здоровой оппозиции с призывом вернуться в нормальный политический процесс, парламентский процесс, как это было решено народом на выборах 2020 года. Следующим шагом к деэскалации процессов будет участие в парламентских процессах. Проведение досрочных парламентских выборов не может и не будет предметом для обсуждения", - заявил спикер.
Талаквадзе добавил, что власти готовы на диалог с оппозицией, чтобы урегулировать политический кризис, но не с партией "Единое национальное движение", которую они рассматривают как радикальную силу.
В понедельник о подобной позиции заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
Место главы правительства стало вакантным после того, как на прошлой неделе премьер-министр Георгий Гахария заявил о своей отставке из-за разногласий с членами команды по вопросу оппозиционера Ники Мелии, которого суд постановил арестовать из-за неуплаты залога. Гахария считает, что задержание оппозиционера могло бы вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. Мелия, являясь председателем самой крупной оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова.
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Ника МелияИраклий ГарибашвилиЕдиное национальное движениеСергей ГавриловМихаил СаакашвилиТбилисиГрузияВ мире
 
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