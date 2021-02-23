https://ria.ru/20210223/gruziya-1598647503.html

Посольство США осудило власти Грузии за арест оппозиционера Мелии

Посольство США осудило власти Грузии за арест оппозиционера Мелии

Посольство США в Грузии обеспокоено решением властей задержать председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию и утверждает, что... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T12:16

2021-02-23T12:16

2021-02-23T12:16

георгий гахария

ираклий гарибашвили

единое национальное движение

мвд грузии

сергей гаврилов

тбилиси

сша

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Посольство США в Грузии обеспокоено решением властей задержать председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию и утверждает, что руководство страны проигнорировало призыв международных партнеров."Посольство США глубоко обеспокоено решением правительства задержать сегодня утром главу крупной оппозиционной политической партии в штаб-квартире партии. Мы сожалеем, что призыв Соединенных Штатов и других международных партнеров к сдержанности и диалогу был проигнорирован. Мы встревожены поляризующей риторикой руководства Грузии во время кризиса. Сила и агрессия не являются решением политических разногласий Грузии. Сегодня Грузия сделала шаг назад на своем пути к укреплению демократии в семье евроатлантических государств", - сказано в заявлении.Оппозиционер обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции.Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник.Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

https://ria.ru/20210223/zaderzhanie-1598641003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий гахария, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, мвд грузии, сергей гаврилов, тбилиси, сша, грузия, в мире