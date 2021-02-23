https://ria.ru/20210223/gruziya-1598635708.html

Грузинский омбудсмен назвала позором операцию по задержанию Мелии

Грузинский омбудсмен назвала позором операцию по задержанию Мелии

Народный защитник Грузии Нино Ломджария назвала позорными действия властей, которые задержали председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение"... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T10:14

2021-02-23T10:14

2021-02-23T10:18

ника мелия

ираклий кобахидзе

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Народный защитник Грузии Нино Ломджария назвала позорными действия властей, которые задержали председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, использовав во время этой операции перцовый газ.Мелия, возглавляющий партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, был задержан утром во вторник. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе поблагодарил МВД за успешную операцию, назвав ее образцовой, проведенной "без какого-либо превышения служебных полномочий"."Ничего более позорного не могло произойти 23 февраля <…>, как рейд в офисе оппозиционной партии и арест лидера оппозиции, что неизбежно приведет к отчуждению Грузии от западного мира", - говорится в распространенном заявлении омбудсмена, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.Ломджария считает это событие проявлением "ненависти в отношении собственного народа", что, по ее словам, является неприемлемым "в то время как в стране нет ни одной вакцины от коронавируса, цены растут и люди находятся на грани голода".Мелия обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, который позже оппозиционер демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры.В минувший четверг премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, который был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник.Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

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ника мелия, ираклий кобахидзе, мвд грузии, сергей гаврилов, михаил саакашвили, тбилиси, грузия, в мире