https://ria.ru/20210223/gruziya-1598633279.html

Правящая в Грузии партия поблагодарила МВД за задержание Мелии

Правящая в Грузии партия поблагодарила МВД за задержание Мелии

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что благодарит главу МВД Вахтанга Гомелаури за "образцовую операцию" по задержанию... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T09:50

2021-02-23T09:50

2021-02-23T10:18

ника мелия

ираклий кобахидзе

вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что благодарит главу МВД Вахтанга Гомелаури за "образцовую операцию" по задержанию председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.Мелия, возглавляющий партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, был задержан утром во вторник, полиция во время операции применила перцовый газ в здании офиса партии.Как заявил Кобахидзе на брифинге, в день Красной Армии "большевики "красной партии" (у Нацдвижения красная символика – ред.) вновь выступили против грузинского государства", но власти показали, что их действия "не смогут нанести ущерб стране". "Благодарю главу МВД Вахтанга Гомелаури за каждого полицейского, за то, что обеспечил довольно трудную образцовую операцию без какого-либо превышения служебных полномочий", - сказал он.По словам Кобахидзе, реагирование на действия радикалов, обеспечение соблюдения закона и поддержание демократического конституционного порядка - единственный способ обеспечить прекращение поляризации в грузинской политике и развитие демократических процессов в правильном направлении.Мелия обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, который позже оппозиционер демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры.В минувший четверг премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, который был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник.Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

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Кадры ареста лидера грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии Председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия был задержан сегодня ранним утром в результате спецоперации. Он не выходил из офиса ЕНД на Кахетинском шоссе с 17 февраля, когда Тбилисский городской суд принял решение отправить его в тюрьму до вынесения приговора по делу о беспорядках в столице. 2021-02-23T09:50 true PT1M02S

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ника мелия, ираклий кобахидзе, вахтанг гомелаури, единое национальное движение, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире