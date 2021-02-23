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Депутаты Госдумы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Депутаты Госдумы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Депутаты Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным возложили цветы к Могиле Неизвестному Солдату у Кремлевской стены в Москве в День защитника... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T14:16
2021-02-23T14:16
день защитника отечества
госдума рф
вячеслав володин
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным возложили цветы к Могиле Неизвестному Солдату у Кремлевской стены в Москве в День защитника Отечества, сообщила пресс-служба палаты парламента.Парламентарии возложили цветы к Вечному Огню. Церемонию завершил торжественный марш роты почётного караула.Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".
https://ria.ru/20210223/tsvety-1598655459.html
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день защитника отечества, госдума рф, вячеслав володин, москва, московская область (подмосковье), общество

Депутаты Госдумы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

14:16 23.02.2021
 
© РИА Новости / Денис ГришкинМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Денис Гришкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным возложили цветы к Могиле Неизвестному Солдату у Кремлевской стены в Москве в День защитника Отечества, сообщила пресс-служба палаты парламента.
Парламентарии возложили цветы к Вечному Огню. Церемонию завершил торжественный марш роты почётного караула.
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 13:52
Члены правительства Москвы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.
Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".
Сотрудники российского посольства во главе с послом Сергеем Копыркиным возложили цветы к могиле неизвестного солдата в Парке Победы - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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День защитника ОтечестваГосдума РФВячеслав ВолодинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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