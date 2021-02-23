https://ria.ru/20210223/gosduma-1598656845.html
Депутаты Госдумы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Депутаты Госдумы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Депутаты Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным возложили цветы к Могиле Неизвестному Солдату у Кремлевской стены в Москве в День защитника... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T14:16
2021-02-23T14:16
2021-02-23T14:16
день защитника отечества
госдума рф
вячеслав володин
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156201/60/1562016088_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_606de3482f916c6ca972ceab9a3e5d2f.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным возложили цветы к Могиле Неизвестному Солдату у Кремлевской стены в Москве в День защитника Отечества, сообщила пресс-служба палаты парламента.Парламентарии возложили цветы к Вечному Огню. Церемонию завершил торжественный марш роты почётного караула.Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".
https://ria.ru/20210223/tsvety-1598655459.html
https://ria.ru/20210223/erevan-1598649352.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156201/60/1562016088_97:0:1382:964_1920x0_80_0_0_429b8ee04d754137d88e848b93c9e20c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день защитника отечества, госдума рф, вячеслав володин, москва, московская область (подмосковье), общество