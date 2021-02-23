https://ria.ru/20210223/gosduma-1598656845.html

Депутаты Госдумы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Депутаты Госдумы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Депутаты Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным возложили цветы к Могиле Неизвестному Солдату у Кремлевской стены в Москве в День защитника... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T14:16

2021-02-23T14:16

2021-02-23T14:16

день защитника отечества

госдума рф

вячеслав володин

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным возложили цветы к Могиле Неизвестному Солдату у Кремлевской стены в Москве в День защитника Отечества, сообщила пресс-служба палаты парламента.Парламентарии возложили цветы к Вечному Огню. Церемонию завершил торжественный марш роты почётного караула.Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".

https://ria.ru/20210223/tsvety-1598655459.html

https://ria.ru/20210223/erevan-1598649352.html

москва

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день защитника отечества, госдума рф, вячеслав володин, москва, московская область (подмосковье), общество