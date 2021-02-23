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https://ria.ru/20210223/gazoprovod-1598660688.html
В районе прорыва газопровода в Оренбургской области ввели режим ЧС
В районе прорыва газопровода в Оренбургской области ввели режим ЧС
Власти Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе, где произошел прорыв газопровода, заявил журналистам вице-губернатор региона Сергей... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:00
2021-02-23T15:08
сергей балыкин
денис паслер
новосергиевский район
оренбургская область
происшествия
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УФА, 23 фев – РИА Новости. Власти Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе, где произошел прорыв газопровода, заявил журналистам вице-губернатор региона Сергей Балыкин.Ранее сообщалось, что произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в 6-7 километрах от села Мухраново Илекского района с последующим возгоранием. Пострадавших в ЧП нет. По уточненной информации властей, инцидент произошел на ответвлении от газопровода Оренбург-Новопсков. Губернатор региона Денис Паслер заявлял, что повреждены два трубопровода."Проведено заседание КЧС, заслушали все ведомства и организации. В Илекском районе введен режим ЧС. Во всех селах Илекского района газ подается. Падает давление в ряде сел. В двух сельсоветах Новосергиевского района подача газа отсутствует", - заявил Балыкин.По его словам, в этих селах начались аварийные работы, газ в дома должны подать в течение шести часов."Ситуация находится на контроле губернатора. Идет работа с населением. Везде проводим подворовой обход, особенно там, где пожилые и одинокие проживают. Готовим пункты временного размещения для тех, кто нуждается", - пояснил он.
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новосергиевский район
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сергей балыкин, денис паслер, новосергиевский район, оренбургская область, происшествия

В районе прорыва газопровода в Оренбургской области ввели режим ЧС

15:00 23.02.2021 (обновлено: 15:08 23.02.2021)
 
© Фото : Правительство Оренбургской областиДым от взрыва магистрального газопровода в Илекском районе Оренбургской области
Дым от взрыва магистрального газопровода в Илекском районе Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Фото : Правительство Оренбургской области
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УФА, 23 фев – РИА Новости. Власти Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе, где произошел прорыв газопровода, заявил журналистам вице-губернатор региона Сергей Балыкин.
Ранее сообщалось, что произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в 6-7 километрах от села Мухраново Илекского района с последующим возгоранием. Пострадавших в ЧП нет. По уточненной информации властей, инцидент произошел на ответвлении от газопровода Оренбург-Новопсков. Губернатор региона Денис Паслер заявлял, что повреждены два трубопровода.
"Проведено заседание КЧС, заслушали все ведомства и организации. В Илекском районе введен режим ЧС. Во всех селах Илекского района газ подается. Падает давление в ряде сел. В двух сельсоветах Новосергиевского района подача газа отсутствует", - заявил Балыкин.
По его словам, в этих селах начались аварийные работы, газ в дома должны подать в течение шести часов.
"Ситуация находится на контроле губернатора. Идет работа с населением. Везде проводим подворовой обход, особенно там, где пожилые и одинокие проживают. Готовим пункты временного размещения для тех, кто нуждается", - пояснил он.
Магистральный газопровод в Воскресенском районе Московской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 12:44
В результате взрыва в Оренбуржье оказались повреждены два газопровода
 
Сергей БалыкинДенис ПаслерНовосергиевский районОренбургская областьПроисшествия
 
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