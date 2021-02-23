https://ria.ru/20210223/gazoprovod-1598660688.html

В районе прорыва газопровода в Оренбургской области ввели режим ЧС

В районе прорыва газопровода в Оренбургской области ввели режим ЧС

Власти Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе, где произошел прорыв газопровода, заявил журналистам вице-губернатор региона Сергей... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T15:00

2021-02-23T15:00

2021-02-23T15:08

сергей балыкин

денис паслер

новосергиевский район

оренбургская область

происшествия

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УФА, 23 фев – РИА Новости. Власти Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе, где произошел прорыв газопровода, заявил журналистам вице-губернатор региона Сергей Балыкин.Ранее сообщалось, что произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в 6-7 километрах от села Мухраново Илекского района с последующим возгоранием. Пострадавших в ЧП нет. По уточненной информации властей, инцидент произошел на ответвлении от газопровода Оренбург-Новопсков. Губернатор региона Денис Паслер заявлял, что повреждены два трубопровода."Проведено заседание КЧС, заслушали все ведомства и организации. В Илекском районе введен режим ЧС. Во всех селах Илекского района газ подается. Падает давление в ряде сел. В двух сельсоветах Новосергиевского района подача газа отсутствует", - заявил Балыкин.По его словам, в этих селах начались аварийные работы, газ в дома должны подать в течение шести часов."Ситуация находится на контроле губернатора. Идет работа с населением. Везде проводим подворовой обход, особенно там, где пожилые и одинокие проживают. Готовим пункты временного размещения для тех, кто нуждается", - пояснил он.

https://ria.ru/20210223/gazoprovod-1598649467.html

новосергиевский район

оренбургская область

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сергей балыкин, денис паслер, новосергиевский район, оренбургская область, происшествия