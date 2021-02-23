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Утечку газа на газопроводе в Оренбургской области ликвидировали
Утечку газа на газопроводе в Оренбургской области ликвидировали
Утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбуржье ликвидировали, газ пустили по запасной схеме, сообщили в правительстве Оренбургской области. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T11:59
2021-02-23T14:15
оренбургская область
происшествия
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УФА, 23 фев – РИА Новости. Утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбуржье ликвидировали, газ пустили по запасной схеме, сообщили в правительстве Оренбургской области.Взрыв произошел во вторник на федеральном магистральном газопроводе в 6-7 километрах от села Мухраново Илекского района, возникло возгорание. Пострадавших в ЧП нет. По уточненной информации властей, инцидент произошел на ответвлении от газопровода Оренбург-Новопсков. На месте происшествия идет заседание межведомственного штаба по ликвидации ЧС."Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня", - информирует областное правительство.Поясняется, что на месте ЧП работают региональные службы, специалисты минприроды области, ремонтные бригады, экологи."Для снабжения населенных пунктов, потребителей организовали подвоз компримированного природного газа. Сейчас идет заседание. Задача - сделать все, чтобы люди минимально ощутили последствия аварии", - цитирует слова губернатора Дениса Паслера правительство региона.
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оренбургская область, происшествия

Утечку газа на газопроводе в Оренбургской области ликвидировали

11:59 23.02.2021 (обновлено: 14:15 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 23 фев – РИА Новости. Утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбуржье ликвидировали, газ пустили по запасной схеме, сообщили в правительстве Оренбургской области.
Взрыв произошел во вторник на федеральном магистральном газопроводе в 6-7 километрах от села Мухраново Илекского района, возникло возгорание. Пострадавших в ЧП нет. По уточненной информации властей, инцидент произошел на ответвлении от газопровода Оренбург-Новопсков. На месте происшествия идет заседание межведомственного штаба по ликвидации ЧС.
"Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня", - информирует областное правительство.
Поясняется, что на месте ЧП работают региональные службы, специалисты минприроды области, ремонтные бригады, экологи.
"Для снабжения населенных пунктов, потребителей организовали подвоз компримированного природного газа. Сейчас идет заседание. Задача - сделать все, чтобы люди минимально ощутили последствия аварии", - цитирует слова губернатора Дениса Паслера правительство региона.
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