https://ria.ru/20210223/gazoprovod-1598645792.html

Утечку газа на газопроводе в Оренбургской области ликвидировали

Утечку газа на газопроводе в Оренбургской области ликвидировали

Утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбуржье ликвидировали, газ пустили по запасной схеме, сообщили в правительстве Оренбургской области. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T11:59

2021-02-23T11:59

2021-02-23T14:15

оренбургская область

происшествия

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УФА, 23 фев – РИА Новости. Утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбуржье ликвидировали, газ пустили по запасной схеме, сообщили в правительстве Оренбургской области.Взрыв произошел во вторник на федеральном магистральном газопроводе в 6-7 километрах от села Мухраново Илекского района, возникло возгорание. Пострадавших в ЧП нет. По уточненной информации властей, инцидент произошел на ответвлении от газопровода Оренбург-Новопсков. На месте происшествия идет заседание межведомственного штаба по ликвидации ЧС."Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня", - информирует областное правительство.Поясняется, что на месте ЧП работают региональные службы, специалисты минприроды области, ремонтные бригады, экологи."Для снабжения населенных пунктов, потребителей организовали подвоз компримированного природного газа. Сейчас идет заседание. Задача - сделать все, чтобы люди минимально ощутили последствия аварии", - цитирует слова губернатора Дениса Паслера правительство региона.

https://ria.ru/20210223/gaz-1598640802.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, происшествия