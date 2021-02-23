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В Татарстане при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека
В Татарстане при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека
Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане во вторник днем, в результате погибли оба водителя и два пассажира, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T14:07
2021-02-23T14:07
авто
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 23 фев - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане во вторник днем, в результате погибли оба водителя и два пассажира, сообщает МВД по Татарстану."Приблизительно в 11.50 на 3-м километре автодороги Рыбная Слобода - Кутлу-Букаш водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada", - говорится в сообщении.По информации МВД, в результате ДТП водитель автомобиля Kia, 1951 года рождения, а также водитель автомобиля Lada , 1990 года рождения, и его два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия.В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.
https://ria.ru/20210221/dtp-1598484826.html
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авто, республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека

14:07 23.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 23 фев - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане во вторник днем, в результате погибли оба водителя и два пассажира, сообщает МВД по Татарстану.
"Приблизительно в 11.50 на 3-м километре автодороги Рыбная Слобода - Кутлу-Букаш водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada", - говорится в сообщении.
По информации МВД, в результате ДТП водитель автомобиля Kia, 1951 года рождения, а также водитель автомобиля Lada , 1990 года рождения, и его два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.
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