https://ria.ru/20210223/dtp-1598656237.html

В Татарстане при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека

В Татарстане при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане во вторник днем, в результате погибли оба водителя и два пассажира, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T14:07

2021-02-23T14:07

2021-02-23T14:07

авто

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 23 фев - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане во вторник днем, в результате погибли оба водителя и два пассажира, сообщает МВД по Татарстану."Приблизительно в 11.50 на 3-м километре автодороги Рыбная Слобода - Кутлу-Букаш водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada", - говорится в сообщении.По информации МВД, в результате ДТП водитель автомобиля Kia, 1951 года рождения, а также водитель автомобиля Lada , 1990 года рождения, и его два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия.В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.

https://ria.ru/20210221/dtp-1598484826.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, республика татарстан (татарстан), происшествия