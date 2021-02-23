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На востоке Москвы такси врезалось в отбойник
На востоке Москвы такси врезалось в отбойник
Такси въехало в препятствие на востоке Москвы, по предварительным данным, есть пострадавший, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T10:20
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авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Такси въехало в препятствие на востоке Москвы, по предварительным данным, есть пострадавший, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Сегодня утром на улице Сталеваров, 56, автомобиль такси съехал с дороги и наехал на препятствие. По предварительной информации, есть пострадавший", - говорится в сообщении.На месте работают оперативные службы, движение транспорта не затруднено.
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авто, москва, происшествия

На востоке Москвы такси врезалось в отбойник

10:20 23.02.2021 (обновлено: 12:56 23.02.2021)
 
© Фото : Дептранс МосквыАвтомобиль врезался в отбойник на улице Сталеваров в Москве
Автомобиль врезался в отбойник на улице Сталеваров в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Фото : Дептранс Москвы
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Такси въехало в препятствие на востоке Москвы, по предварительным данным, есть пострадавший, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"Сегодня утром на улице Сталеваров, 56, автомобиль такси съехал с дороги и наехал на препятствие. По предварительной информации, есть пострадавший", - говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы, движение транспорта не затруднено.
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