https://ria.ru/20210223/dtp-1598636629.html
На востоке Москвы такси врезалось в отбойник
На востоке Москвы такси врезалось в отбойник
Такси въехало в препятствие на востоке Москвы, по предварительным данным, есть пострадавший, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T10:20
2021-02-23T10:20
2021-02-23T12:56
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Такси въехало в препятствие на востоке Москвы, по предварительным данным, есть пострадавший, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Сегодня утром на улице Сталеваров, 56, автомобиль такси съехал с дороги и наехал на препятствие. По предварительной информации, есть пострадавший", - говорится в сообщении.На месте работают оперативные службы, движение транспорта не затруднено.
https://ria.ru/20210222/dtp-1598544731.html
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авто, москва, происшествия