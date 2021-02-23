https://ria.ru/20210223/dtp-1598636629.html

На востоке Москвы такси врезалось в отбойник

На востоке Москвы такси врезалось в отбойник

Такси въехало в препятствие на востоке Москвы, по предварительным данным, есть пострадавший, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T10:20

2021-02-23T10:20

2021-02-23T12:56

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Такси въехало в препятствие на востоке Москвы, по предварительным данным, есть пострадавший, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Сегодня утром на улице Сталеваров, 56, автомобиль такси съехал с дороги и наехал на препятствие. По предварительной информации, есть пострадавший", - говорится в сообщении.На месте работают оперативные службы, движение транспорта не затруднено.

https://ria.ru/20210222/dtp-1598544731.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, происшествия