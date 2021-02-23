https://ria.ru/20210223/dtp-1598624390.html
В Москве второй раз за ночь автомобиль сбил пешехода
В Москве второй раз за ночь автомобиль сбил пешехода
Второй за ночь случай наезда на человека на пешеходном переходе произошел в Москве, сообщил департамент транспорта столицы. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T03:14
2021-02-23T03:14
2021-02-23T05:10
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_397b4daf56fcea2faeee50b86a70ff7d.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Второй за ночь случай наезда на человека на пешеходном переходе произошел в Москве, сообщил департамент транспорта столицы.Ранее аналогичная авария произошла на северо-западе Москвы. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе, пострадавший находится в коме.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5348a9c1325c27afe24a1bb89da2d533.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия