https://ria.ru/20210223/dtp-1598624390.html

В Москве второй раз за ночь автомобиль сбил пешехода

В Москве второй раз за ночь автомобиль сбил пешехода

Второй за ночь случай наезда на человека на пешеходном переходе произошел в Москве, сообщил департамент транспорта столицы. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T03:14

2021-02-23T03:14

2021-02-23T05:10

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Второй за ночь случай наезда на человека на пешеходном переходе произошел в Москве, сообщил департамент транспорта столицы.Ранее аналогичная авария произошла на северо-западе Москвы. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе, пострадавший находится в коме.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия