https://ria.ru/20210223/donbass-1598693747.html

Российский дипломат предупредил Киев о риске потерять Донбасс

Российский дипломат предупредил Киев о риске потерять Донбасс

Киев рискует потерять ДНР и ЛНР, если не начнет исполнять Минские соглашения, заявил на заседании Генассамблеи ООН первый зампостпреда России при организации... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T22:36

2021-02-23T22:36

2021-02-23T23:59

ситуация в днр и лнр

дмитрий полянский

обсе

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ООН, 23 фев — РИА Новости. Киев рискует потерять ДНР и ЛНР, если не начнет исполнять Минские соглашения, заявил на заседании Генассамблеи ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Во вторник в ГА ООН прошло заседание, посвященное "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Ряд западных делегаций призвали Россию исполнять минские договоренности, тогда как Россия не является стороной соглашений.Полянский указал, что "приверженность" Киева Минским соглашениям — "всего лишь красивый и удобный для Запада миф, не имеющий никакого отношения к реальности"."Впрочем, об отношении украинского руководства к Минским соглашениям свидетельствует высказывание украинских официальных лиц. Упомяну здесь красноречивые слова президента Зеленского. Цитирую: "Минские соглашения необходимы не для урегулирования, а для сохранения санкций против России". Конец цитаты", — заявил первый зампостпреда.По его словам, на международном уровне представители Киева при поддержке западных государств заявляют, что Украина Минские соглашения выполняет, "не выполняет их Россия, о которой в соглашениях не говорится ни слова"."Подобная безрассудная игра Киева и его западных коллег может иметь самые негативные последствия для Украины. Мы об этом неоднократно предупреждали", — подчеркнул Полянский."Киев в свое время бездушными и преступными действиями оттолкнул от себя Крым и Донбасс. Крымчане свой выбор сделали и их уже не вернуть. Дончане и луганчане пока еще оставляют дверь открытой. Чтобы она тоже не закрылась, Украине необходимо как можно скорее прекратить свои геополитические игры и приступить наконец к выполнению минских договоренностей — пункт за пунктом, так, как они были сформулированы и подписаны", — заявил дипломат.Иного пути с оптимистичным для Украины сценарием просто не существует, добавил он.Полянский напомнил, что конечная цель реализации Минских соглашений — это возврат Донбасса в состав Украины. "Однако необходимым условием для этого является прямой диалог Киева с Донецком и Луганском при посредничестве ОБСЕ и России, выработка вместе с ними особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Подобный диалог Украина отвергает с самого начала", — заявил он.При этом, по его словам, со стороны Киева продолжаются обстрелы жилых кварталов, диверсии, экономическая и инфраструктурная блокада. Полянский напомнил о том, что на Украине вступил в силу закон об украинском языке, "в соответствии с которым за разговор на русском в общественном месте предусмотрено наказание". "Обеление и восхваление нацистских приспешников, помогавших фашистам в том числе в массовом уничтожении евреев, достигло небывалых масштабов. Попирается свобода слова и СМИ", — подчеркнул Полянский."Как вы думаете, при таком сценарии захотят дончане и луганчане как можно скорее вернуться в состав Украины? Возникает законный вопрос: а какой стимул и смысл для Донецка и Луганска возвращаться на такую Украину, Украину, которая каждый день вводит в заблуждение мировое сообщество и распространяет дезинформацию о них, называет их оккупантами на своей собственной земле?" — спросил Полянский."Решение проблем на востоке Украины находится исключительно на самой Украине. Чем раньше в Киеве это поймут, тем лучше", — заключил он.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины — это четкий план действий, который включает в себя прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Но украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Они, в частности, требуют, чтобы Россия исполняла договоренности, в то время как она не участвует в конфликте.В ноябре советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года. Глава офиса президента Украины, в свою очередь, называл Минские соглашения "невыполнимыми". Владимир Зеленский ранее и вовсе пригрозил, что Киев выйдет из договоренностей в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20210223/voyna-1598679066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210223/donbass--1598664108.html

https://ria.ru/20210212/donbass-1597276299.html

https://ria.ru/20210223/raskol-1598656374.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская область

луганск

украина

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