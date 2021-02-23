Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210223/donbass-1598693747.html
Российский дипломат предупредил Киев о риске потерять Донбасс
Российский дипломат предупредил Киев о риске потерять Донбасс
Киев рискует потерять ДНР и ЛНР, если не начнет исполнять Минские соглашения, заявил на заседании Генассамблеи ООН первый зампостпреда России при организации... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T22:36
2021-02-23T23:59
ситуация в днр и лнр
дмитрий полянский
обсе
донбасс
донецкая народная республика
луганская область
луганск
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg
ООН, 23 фев — РИА Новости. Киев рискует потерять ДНР и ЛНР, если не начнет исполнять Минские соглашения, заявил на заседании Генассамблеи ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Во вторник в ГА ООН прошло заседание, посвященное "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Ряд западных делегаций призвали Россию исполнять минские договоренности, тогда как Россия не является стороной соглашений.Полянский указал, что "приверженность" Киева Минским соглашениям — "всего лишь красивый и удобный для Запада миф, не имеющий никакого отношения к реальности"."Впрочем, об отношении украинского руководства к Минским соглашениям свидетельствует высказывание украинских официальных лиц. Упомяну здесь красноречивые слова президента Зеленского. Цитирую: "Минские соглашения необходимы не для урегулирования, а для сохранения санкций против России". Конец цитаты", — заявил первый зампостпреда.По его словам, на международном уровне представители Киева при поддержке западных государств заявляют, что Украина Минские соглашения выполняет, "не выполняет их Россия, о которой в соглашениях не говорится ни слова"."Подобная безрассудная игра Киева и его западных коллег может иметь самые негативные последствия для Украины. Мы об этом неоднократно предупреждали", — подчеркнул Полянский."Киев в свое время бездушными и преступными действиями оттолкнул от себя Крым и Донбасс. Крымчане свой выбор сделали и их уже не вернуть. Дончане и луганчане пока еще оставляют дверь открытой. Чтобы она тоже не закрылась, Украине необходимо как можно скорее прекратить свои геополитические игры и приступить наконец к выполнению минских договоренностей — пункт за пунктом, так, как они были сформулированы и подписаны", — заявил дипломат.Иного пути с оптимистичным для Украины сценарием просто не существует, добавил он.Полянский напомнил, что конечная цель реализации Минских соглашений — это возврат Донбасса в состав Украины. "Однако необходимым условием для этого является прямой диалог Киева с Донецком и Луганском при посредничестве ОБСЕ и России, выработка вместе с ними особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Подобный диалог Украина отвергает с самого начала", — заявил он.При этом, по его словам, со стороны Киева продолжаются обстрелы жилых кварталов, диверсии, экономическая и инфраструктурная блокада. Полянский напомнил о том, что на Украине вступил в силу закон об украинском языке, "в соответствии с которым за разговор на русском в общественном месте предусмотрено наказание". "Обеление и восхваление нацистских приспешников, помогавших фашистам в том числе в массовом уничтожении евреев, достигло небывалых масштабов. Попирается свобода слова и СМИ", — подчеркнул Полянский."Как вы думаете, при таком сценарии захотят дончане и луганчане как можно скорее вернуться в состав Украины? Возникает законный вопрос: а какой стимул и смысл для Донецка и Луганска возвращаться на такую Украину, Украину, которая каждый день вводит в заблуждение мировое сообщество и распространяет дезинформацию о них, называет их оккупантами на своей собственной земле?" — спросил Полянский."Решение проблем на востоке Украины находится исключительно на самой Украине. Чем раньше в Киеве это поймут, тем лучше", — заключил он.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины — это четкий план действий, который включает в себя прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Но украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Они, в частности, требуют, чтобы Россия исполняла договоренности, в то время как она не участвует в конфликте.В ноябре советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года. Глава офиса президента Украины, в свою очередь, называл Минские соглашения "невыполнимыми". Владимир Зеленский ранее и вовсе пригрозил, что Киев выйдет из договоренностей в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20210223/voyna-1598679066.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210223/donbass--1598664108.html
https://ria.ru/20210212/donbass-1597276299.html
https://ria.ru/20210223/raskol-1598656374.html
донбасс
донецкая народная республика
луганская область
луганск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_2b8465fe7ecdd889bd24ae68ed770529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, дмитрий полянский, обсе, донбасс, донецкая народная республика, луганская область, луганск, оон, украина, в мире

Российский дипломат предупредил Киев о риске потерять Донбасс

22:36 23.02.2021 (обновлено: 23:59 23.02.2021)
 
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© AP Photo / Seth Wenig
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев — РИА Новости. Киев рискует потерять ДНР и ЛНР, если не начнет исполнять Минские соглашения, заявил на заседании Генассамблеи ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Во вторник в ГА ООН прошло заседание, посвященное "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Ряд западных делегаций призвали Россию исполнять минские договоренности, тогда как Россия не является стороной соглашений.
Военнослужащий ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 18:56
Эксперт назвал сроки нового наступления украинской армии в Донбассе
Полянский указал, что "приверженность" Киева Минским соглашениям — "всего лишь красивый и удобный для Запада миф, не имеющий никакого отношения к реальности".
"Впрочем, об отношении украинского руководства к Минским соглашениям свидетельствует высказывание украинских официальных лиц. Упомяну здесь красноречивые слова президента Зеленского. Цитирую: "Минские соглашения необходимы не для урегулирования, а для сохранения санкций против России". Конец цитаты", — заявил первый зампостпреда.
По его словам, на международном уровне представители Киева при поддержке западных государств заявляют, что Украина Минские соглашения выполняет, "не выполняет их Россия, о которой в соглашениях не говорится ни слова".
"Подобная безрассудная игра Киева и его западных коллег может иметь самые негативные последствия для Украины. Мы об этом неоднократно предупреждали", — подчеркнул Полянский.
"Киев в свое время бездушными и преступными действиями оттолкнул от себя Крым и Донбасс. Крымчане свой выбор сделали и их уже не вернуть. Дончане и луганчане пока еще оставляют дверь открытой. Чтобы она тоже не закрылась, Украине необходимо как можно скорее прекратить свои геополитические игры и приступить наконец к выполнению минских договоренностей — пункт за пунктом, так, как они были сформулированы и подписаны", — заявил дипломат.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 15:32
В ДНР предостерегли Украину от усиления эскалации в Донбассе
Иного пути с оптимистичным для Украины сценарием просто не существует, добавил он.
Полянский напомнил, что конечная цель реализации Минских соглашений — это возврат Донбасса в состав Украины.
"Однако необходимым условием для этого является прямой диалог Киева с Донецком и Луганском при посредничестве ОБСЕ и России, выработка вместе с ними особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Подобный диалог Украина отвергает с самого начала", — заявил он.
При этом, по его словам, со стороны Киева продолжаются обстрелы жилых кварталов, диверсии, экономическая и инфраструктурная блокада. Полянский напомнил о том, что на Украине вступил в силу закон об украинском языке, "в соответствии с которым за разговор на русском в общественном месте предусмотрено наказание".
"Обеление и восхваление нацистских приспешников, помогавших фашистам в том числе в массовом уничтожении евреев, достигло небывалых масштабов. Попирается свобода слова и СМИ", — подчеркнул Полянский.
"Как вы думаете, при таком сценарии захотят дончане и луганчане как можно скорее вернуться в состав Украины? Возникает законный вопрос: а какой стимул и смысл для Донецка и Луганска возвращаться на такую Украину, Украину, которая каждый день вводит в заблуждение мировое сообщество и распространяет дезинформацию о них, называет их оккупантами на своей собственной земле?" — спросил Полянский.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 19:58
Захарова заявила, что Киев упустил шанс на мир в Донбассе
"Решение проблем на востоке Украины находится исключительно на самой Украине. Чем раньше в Киеве это поймут, тем лучше", — заключил он.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины — это четкий план действий, который включает в себя прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Но украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Они, в частности, требуют, чтобы Россия исполняла договоренности, в то время как она не участвует в конфликте.
В ноябре советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года. Глава офиса президента Украины, в свою очередь, называл Минские соглашения "невыполнимыми". Владимир Зеленский ранее и вовсе пригрозил, что Киев выйдет из договоренностей в одностороннем порядке.
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 14:09
Савченко предрекла Украине раскол
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДмитрий ПолянскийОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьЛуганскООНУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
05:16Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым
05:13Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием
05:06На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков
04:57В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000
04:32Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия
04:31В Telegram появилась новая функция
04:28Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера"
04:09Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости
03:48Назван способ улучшить зрение за три минуты в день
03:43Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
03:37Трое приморцев напали на дом предпринимателя
03:35"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
03:32"Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"
02:54В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре
02:43США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
02:39США и Канада договорились модернизировать NORAD
02:30Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
02:30Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре
02:25В Москве загорелся металлический ангар
Лента новостейМолния