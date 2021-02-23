https://ria.ru/20210223/donbass-1598669844.html

При взрыве в Донбассе пострадали пятеро силовиков, заявили в ЛНР

При взрыве в Донбассе пострадали пятеро силовиков, заявили в ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на оборудующихся позициях украинских силовиков в районе подконтрольного... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T16:46

2021-02-23T16:46

2021-02-23T16:46

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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на оборудующихся позициях украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что зафиксировала взрыв на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву города Попасная."По поступившей от источника в штабе оперативно-тактической группировке (ОТГ) "Север" информации, причиной взрыва стало происшествие во время проведения занятий по оборудованию позиций с применением взрывных устройств", - заявил Филипоненко.По данным Народной милиции, взрыв произошел в результате самопроизвольного срабатывания инженерного подрывного заряда во время учебных занятий украинских силовиков. По словам Филипоненко, пятеро украинских военнослужащих получили минно-взрывные ранения, в том числе женщина."В ходе разбирательства установлено, что причиной непреднамеренного подрыва является неисправность взрывного устройства из-за ненадлежащих условий хранения. Отмечается, что накануне занятий все заряды были проверены комиссией во главе с начальником инженерной службы 92-й бригады", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210223/donbass--1598664108.html

https://ria.ru/20210222/donbass-1598577675.html

https://ria.ru/20210223/pozhar-1598634388.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире