Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210223/donbass-1598669844.html
При взрыве в Донбассе пострадали пятеро силовиков, заявили в ЛНР
При взрыве в Донбассе пострадали пятеро силовиков, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на оборудующихся позициях украинских силовиков в районе подконтрольного... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T16:46
2021-02-23T16:46
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153159/96/1531599654_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_4bb0d76b2145b733b19af82394805935.jpg
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на оборудующихся позициях украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что зафиксировала взрыв на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву города Попасная."По поступившей от источника в штабе оперативно-тактической группировке (ОТГ) "Север" информации, причиной взрыва стало происшествие во время проведения занятий по оборудованию позиций с применением взрывных устройств", - заявил Филипоненко.По данным Народной милиции, взрыв произошел в результате самопроизвольного срабатывания инженерного подрывного заряда во время учебных занятий украинских силовиков. По словам Филипоненко, пятеро украинских военнослужащих получили минно-взрывные ранения, в том числе женщина."В ходе разбирательства установлено, что причиной непреднамеренного подрыва является неисправность взрывного устройства из-за ненадлежащих условий хранения. Отмечается, что накануне занятий все заряды были проверены комиссией во главе с начальником инженерной службы 92-й бригады", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210223/donbass--1598664108.html
https://ria.ru/20210222/donbass-1598577675.html
https://ria.ru/20210223/pozhar-1598634388.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153159/96/1531599654_115:0:1036:691_1920x0_80_0_0_1564115c3a1ce7a4cebb996006f8f1cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

При взрыве в Донбассе пострадали пятеро силовиков, заявили в ЛНР

16:46 23.02.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на оборудующихся позициях украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что зафиксировала взрыв на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву города Попасная.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 15:32
В ДНР предостерегли Украину от усиления эскалации в Донбассе
"По поступившей от источника в штабе оперативно-тактической группировке (ОТГ) "Север" информации, причиной взрыва стало происшествие во время проведения занятий по оборудованию позиций с применением взрывных устройств", - заявил Филипоненко.
По данным Народной милиции, взрыв произошел в результате самопроизвольного срабатывания инженерного подрывного заряда во время учебных занятий украинских силовиков. По словам Филипоненко, пятеро украинских военнослужащих получили минно-взрывные ранения, в том числе женщина.
"В ходе разбирательства установлено, что причиной непреднамеренного подрыва является неисправность взрывного устройства из-за ненадлежащих условий хранения. Отмечается, что накануне занятий все заряды были проверены комиссией во главе с начальником инженерной службы 92-й бригады", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 16:35
В Киеве раскрыли свой сценарий по Донбассу
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Автомобиль скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 10:01
В ВСУ заявили о гибели трех военных при пожаре в блиндаже в Донбассе
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
05:16Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым
05:13Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием
05:06На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков
04:57В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000
04:32Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия
04:31В Telegram появилась новая функция
04:28Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера"
04:09Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости
03:48Назван способ улучшить зрение за три минуты в день
03:43Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
03:37Трое приморцев напали на дом предпринимателя
03:35"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
03:32"Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"
02:54В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре
02:43США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
02:39США и Канада договорились модернизировать NORAD
02:30Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
02:30Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре
02:25В Москве загорелся металлический ангар
Лента новостейМолния