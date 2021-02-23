https://ria.ru/20210223/davlenie-1598634659.html

Колебания атмосферного давления в Москве продлятся до марта

Колебания атмосферного давления в Москве продлятся до марта

Существенные колебания атмосферного давления продолжатся в Москве до 1 марта, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T10:02

2021-02-23T10:02

2021-02-23T10:02

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Существенные колебания атмосферного давления продолжатся в Москве до 1 марта, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ранее синоптики прогнозировали в праздничные выходные на 23 февраля "барическую пилу" - резкие колебания давления."Москву ждут существенные колебания атмосферного давления. Несколько дней давление постепенно повышалось, сегодня оно достигнет максимума - 768 миллиметров ртутного столба. Затем оно начнет падать, опустится до своего минимума в пятницу, когда составит 739 миллиметров ртутного столба. Потом опять начнет постепенно повышаться и к 1 марта достигнет 755 миллиметров ртутного столба", - рассказал Леус.

https://ria.ru/20210216/muzyka-1597586492.html

москва

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2021

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михаил леус, москва, общество