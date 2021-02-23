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Колебания атмосферного давления в Москве продлятся до марта
Колебания атмосферного давления в Москве продлятся до марта
Существенные колебания атмосферного давления продолжатся в Москве до 1 марта, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T10:02
2021-02-23T10:02
2021-02-23T10:02
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Существенные колебания атмосферного давления продолжатся в Москве до 1 марта, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ранее синоптики прогнозировали в праздничные выходные на 23 февраля "барическую пилу" - резкие колебания давления."Москву ждут существенные колебания атмосферного давления. Несколько дней давление постепенно повышалось, сегодня оно достигнет максимума - 768 миллиметров ртутного столба. Затем оно начнет падать, опустится до своего минимума в пятницу, когда составит 739 миллиметров ртутного столба. Потом опять начнет постепенно повышаться и к 1 марта достигнет 755 миллиметров ртутного столба", - рассказал Леус.
https://ria.ru/20210216/muzyka-1597586492.html
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михаил леус, москва, общество