https://ria.ru/20210223/chtoby-zhil-sibiryachka-vosstanavlivaet-legendarnyy-tu-104-1598695704.html

Чтобы жил: сибирячка восстанавливает легендарный ТУ-104

Чтобы жил: сибирячка восстанавливает легендарный ТУ-104

Жительница Новосибирска Мария Карманова восстанавливает советский лайнер ТУ-104. Любовь к самолетам появилась у нее много лет назад. Девушке было интересно узнать, как устроены самолеты и как ими управляют. В 2009 году Мария узнала от знакомых, что в авиаклубе города Бердск есть самолет, который можно посмотреть изнутри.

2021-02-23T23:15

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Старенький ТУ-104 так поразил девушку, что она решила его восстановить. Уже 12 лет она с командой энтузиастов собирает его буквально по крупицам. В самолете почти полностью восстановлена кабина, оригинальные плафоны, пассажирские сиденья. Для всех желающих Мария проводит экскурсии и рассказывает об истории этого легендарного лайнера.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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