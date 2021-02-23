https://ria.ru/20210223/chtoby-zhil-sibiryachka-vosstanavlivaet-legendarnyy-tu-104-1598695704.html
Чтобы жил: сибирячка восстанавливает легендарный ТУ-104
Чтобы жил: сибирячка восстанавливает легендарный ТУ-104
Жительница Новосибирска Мария Карманова восстанавливает советский лайнер ТУ-104. Любовь к самолетам появилась у нее много лет назад. Девушке было интересно узнать, как устроены самолеты и как ими управляют. В 2009 году Мария узнала от знакомых, что в авиаклубе города Бердск есть самолет, который можно посмотреть изнутри.
2021-02-23T23:15
2021-02-23T23:15
2021-02-23T23:15
видео
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Старенький ТУ-104 так поразил девушку, что она решила его восстановить. Уже 12 лет она с командой энтузиастов собирает его буквально по крупицам. В самолете почти полностью восстановлена кабина, оригинальные плафоны, пассажирские сиденья. Для всех желающих Мария проводит экскурсии и рассказывает об истории этого легендарного лайнера.
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РИА Новости
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Чтобы жил: сибирячка восстанавливает легендарный ТУ-104
Чтобы жил: сибирячка восстанавливает легендарный ТУ-104
2021-02-23T23:15
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PT2M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, видео
Чтобы жил: сибирячка восстанавливает легендарный ТУ-104
Жительница Новосибирска Мария Карманова восстанавливает советский лайнер ТУ-104. Любовь к самолетам появилась у нее много лет назад. Девушке было интересно узнать, как устроены самолеты и как ими управляют. В 2009 году Мария узнала от знакомых, что в авиаклубе города Бердск есть самолет, который можно посмотреть изнутри.
2021-02-23T23:15
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PT2M37S
Чтобы жил: сибирячка восстанавливает легендарный ТУ-104
Жительница Новосибирска Мария Карманова восстанавливает советский лайнер ТУ-104. Любовь к самолетам появилась у нее много лет назад. Девушке было интересно узнать, как устроены самолеты и как ими управляют. В 2009 году Мария узнала от знакомых, что в авиаклубе города Бердск есть самолет, который можно посмотреть изнутри.
Старенький ТУ-104 так поразил девушку, что она решила его восстановить. Уже 12 лет она с командой энтузиастов собирает его буквально по крупицам. В самолете почти полностью восстановлена кабина, оригинальные плафоны, пассажирские сиденья. Для всех желающих Мария проводит экскурсии и рассказывает об истории этого легендарного лайнера.