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Байдена обвинили в бездействии по вопросу "Северного потока — 2"
Байдена обвинили в бездействии по вопросу "Северного потока — 2"
Противники строительства газопровода "Северный поток — 2" в странах Центральной и Восточной Европы недовольны нерешительностью президента США Джо Байдена в... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T09:53
2021-02-23T13:53
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
джо байден
германия
финляндия
сша
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Противники строительства газопровода "Северный поток — 2" в странах Центральной и Восточной Европы недовольны нерешительностью президента США Джо Байдена в отношении проекта. Об этом сообщает Axios. Авторы статьи считают, что завершение строительства станет "огромной геополитической победой России".В январе США ввели санкции против трубоукладчика "Фортуна", позже судно и его владелец — компания "КВТ-Рус" — попали под действие американского закона "О защите европейской энергетической безопасности". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала проект газопровода "плохой сделкой", "разделяющей Европу" и делающей ее "уязвимой" для "манипуляций" со стороны Москвы."Северный поток — 2"Проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. США в конце 2019 года ввели санкции против проекта, в результате чего компании Allseas из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы.Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось проложить 120 километров и около 28 километров — в водах ФРГ.Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве заявляли, что достроят газопровод несмотря на внешнее противодействие.
https://ria.ru/20210223/potok-1598623521.html
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, джо байден, германия, финляндия, сша, в мире

Байдена обвинили в бездействии по вопросу "Северного потока — 2"

09:53 23.02.2021 (обновлено: 13:53 23.02.2021)
 
© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoРабочий на Челябинском трубопрокатном заводе
Рабочий на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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МОСКВА, 23 фев РИА Новости. Противники строительства газопровода "Северный поток — 2" в странах Центральной и Восточной Европы недовольны нерешительностью президента США Джо Байдена в отношении проекта. Об этом сообщает Axios.
"Противники России опасаются, что Байден не хочет противостоять Ангеле Меркель и наносить серьезный ущерб Германии", — отмечается в публикации.
Авторы статьи считают, что завершение строительства станет "огромной геополитической победой России".
В январе США ввели санкции против трубоукладчика "Фортуна", позже судно и его владелец — компания "КВТ-Рус" — попали под действие американского закона "О защите европейской энергетической безопасности".
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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Госдеп США оценил эффективность санкций против "Северного потока — 2"
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала проект газопровода "плохой сделкой", "разделяющей Европу" и делающей ее "уязвимой" для "манипуляций" со стороны Москвы.

"Северный поток — 2"

Проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. США в конце 2019 года ввели санкции против проекта, в результате чего компании Allseas из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы.
Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось проложить 120 километров и около 28 километров — в водах ФРГ.
Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве заявляли, что достроят газопровод несмотря на внешнее противодействие.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 03:19
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AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Джо БайденГерманияФинляндияСШАВ мире
 
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