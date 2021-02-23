Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210223/belorussiya-1598666001.html
МИД Белоруссии обвинил ряд западных стран в нарушении прав человека
МИД Белоруссии обвинил ряд западных стран в нарушении прав человека
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что ряд западных стран нарушает собственные обязательства в сфере прав человека и, критикуя другие... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:55
2021-02-23T15:55
владимир макей
евросоюз
белоруссия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586459140_0:168:2115:1358_1920x0_80_0_0_dbc2ba302b818c8973156cd2b1e9eec4.jpg
МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что ряд западных стран нарушает собственные обязательства в сфере прав человека и, критикуя другие государства по этой теме, хочет отвлечь внимание от проблем у себя."Притязания западных стран на роль международного надзирателя и глобального ментора в вопросах реализации прав человека в других странах выглядят как хорошо продуманная тактика, чтобы отвлечь (внимание – ред.) от своих проблем. Нарушение Польшей, Литвой, Чехией и многими другими европейскими странами их собственных обязательств в сфере прав человека можно перечислять часами", - сказал Макей, выступая во вторник в рамках сессии Совета ООН по правам человека.При этом он подчеркнул, что белорусские города являются одними из самых безопасных городов в мире, в стране обеспечены возможность трудовой занятости для всех граждан, право на пенсию, бесплатные образование и медицину."Беларусь смогла сохранить все социальные обязательства государства даже в период острой фазы коронавирусной пандемии несмотря на скептицизм и критику многих западных стран. В то же время их политика тотальной изоляции, ограничительных мер и откровенного протекционизма в этот период обнажила системные социально-экономические и общественные проблемы и привела к массовому нарушению прав человека в отношении своих граждан", - заявил Макей.Министр напомнил про уличные беспорядки в Бельгии, Германии, Испании, Нидерландах, Польше, Франции, сопровождающиеся бесчинствами протестующих и ответным насилием полиции. "Почему эти страны присваивают себе право шельмовать и обвинять другие государства? Почему они регулярно вносят в СПЧ ООН инициативы с предложением рассмотреть проблемы где угодно, но не у себя?" - возмутился глава белорусского МИД.Рассуждая на тему, почему ряд проблемных вопросов в сфере прав человека в западных странах остаются вне повестки СПЧ ООН, он предположил, что "кто-то может сказать, что ресурсы ООН ограничены, чтобы охватить все государства одновременно". В этой связи Макей задался вопросом, зачем тогда зачем вкладывать миллионы в неработающие страновые механизмы. По его словам, у западных доноров всегда найдутся финансы для своих проектов, как и "средства для продавливания в СПЧ ООН тех резолюций, которые им выгодны в политических целях".Министр призвал положить конец этой пагубной практике. "Мы предлагаем вернуть Совет по правам человека и ООН в целом к географическому и политическому балансу, к сути мандата организации, к справедливому и равноправному рассмотрению проблем ситуации с правами человека во всем мире. Именно такой непредвзятый подход мы ожидаем от совета, который обязан объективно рассматривать проблемы с правами человека во всех странах без исключения", - отметил Макей.По его словам, только так можно вернуть доверие к работе СПЧ и способствовать улучшению ситуации с правами человека во всем мире.
https://ria.ru/20210222/kosachev-1598548887.html
https://ria.ru/20210129/ssha-1594968230.html
https://ria.ru/20201112/amerika-1584306200.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586459140_40:0:2075:1526_1920x0_80_0_0_8ce36a2293f2a507b83db9ee217dd5c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир макей , евросоюз, белоруссия, оон, в мире

МИД Белоруссии обвинил ряд западных стран в нарушении прав человека

15:55 23.02.2021
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что ряд западных стран нарушает собственные обязательства в сфере прав человека и, критикуя другие государства по этой теме, хочет отвлечь внимание от проблем у себя.
"Притязания западных стран на роль международного надзирателя и глобального ментора в вопросах реализации прав человека в других странах выглядят как хорошо продуманная тактика, чтобы отвлечь (внимание – ред.) от своих проблем. Нарушение Польшей, Литвой, Чехией и многими другими европейскими странами их собственных обязательств в сфере прав человека можно перечислять часами", - сказал Макей, выступая во вторник в рамках сессии Совета ООН по правам человека.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 12:27
Косачев: Лондон утратил моральное право дискутировать о правах человека
При этом он подчеркнул, что белорусские города являются одними из самых безопасных городов в мире, в стране обеспечены возможность трудовой занятости для всех граждан, право на пенсию, бесплатные образование и медицину.
"Беларусь смогла сохранить все социальные обязательства государства даже в период острой фазы коронавирусной пандемии несмотря на скептицизм и критику многих западных стран. В то же время их политика тотальной изоляции, ограничительных мер и откровенного протекционизма в этот период обнажила системные социально-экономические и общественные проблемы и привела к массовому нарушению прав человека в отношении своих граждан", - заявил Макей.
Министр напомнил про уличные беспорядки в Бельгии, Германии, Испании, Нидерландах, Польше, Франции, сопровождающиеся бесчинствами протестующих и ответным насилием полиции. "Почему эти страны присваивают себе право шельмовать и обвинять другие государства? Почему они регулярно вносят в СПЧ ООН инициативы с предложением рассмотреть проблемы где угодно, но не у себя?" - возмутился глава белорусского МИД.
Женщина убирает флаги с Национальной аллеи после инаугурации президента США Джо Байдена в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 08:00
В США сложилась катастрофическая ситуация с правами человека
Рассуждая на тему, почему ряд проблемных вопросов в сфере прав человека в западных странах остаются вне повестки СПЧ ООН, он предположил, что "кто-то может сказать, что ресурсы ООН ограничены, чтобы охватить все государства одновременно". В этой связи Макей задался вопросом, зачем тогда зачем вкладывать миллионы в неработающие страновые механизмы. По его словам, у западных доноров всегда найдутся финансы для своих проектов, как и "средства для продавливания в СПЧ ООН тех резолюций, которые им выгодны в политических целях".
Министр призвал положить конец этой пагубной практике. "Мы предлагаем вернуть Совет по правам человека и ООН в целом к географическому и политическому балансу, к сути мандата организации, к справедливому и равноправному рассмотрению проблем ситуации с правами человека во всем мире. Именно такой непредвзятый подход мы ожидаем от совета, который обязан объективно рассматривать проблемы с правами человека во всех странах без исключения", - отметил Макей.
По его словам, только так можно вернуть доверие к работе СПЧ и способствовать улучшению ситуации с правами человека во всем мире.
Флаг Соединенных Штатов Америки на светофоре на одной из улиц в Вашингтоне в преддверии выборов президента США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 15:49Россия-Китай: Главное
Комментарий: миру очевидны лицемерие и ложь США в вопросах прав человека
 
Владимир МакейЕвросоюзБелоруссияООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
05:16Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым
05:13Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием
05:06На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков
04:57В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000
04:32Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия
04:31В Telegram появилась новая функция
04:28Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера"
04:09Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости
03:48Назван способ улучшить зрение за три минуты в день
03:43Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
03:37Трое приморцев напали на дом предпринимателя
03:35"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
03:32"Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"
02:54В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре
02:43США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
02:39США и Канада договорились модернизировать NORAD
02:30Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
02:30Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре
02:25В Москве загорелся металлический ангар
Лента новостейМолния