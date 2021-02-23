https://ria.ru/20210223/belorussiya-1598666001.html
МИД Белоруссии обвинил ряд западных стран в нарушении прав человека
МИД Белоруссии обвинил ряд западных стран в нарушении прав человека
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что ряд западных стран нарушает собственные обязательства в сфере прав человека и, критикуя другие... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:55
2021-02-23T15:55
2021-02-23T15:55
владимир макей
евросоюз
белоруссия
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что ряд западных стран нарушает собственные обязательства в сфере прав человека и, критикуя другие государства по этой теме, хочет отвлечь внимание от проблем у себя."Притязания западных стран на роль международного надзирателя и глобального ментора в вопросах реализации прав человека в других странах выглядят как хорошо продуманная тактика, чтобы отвлечь (внимание – ред.) от своих проблем. Нарушение Польшей, Литвой, Чехией и многими другими европейскими странами их собственных обязательств в сфере прав человека можно перечислять часами", - сказал Макей, выступая во вторник в рамках сессии Совета ООН по правам человека.При этом он подчеркнул, что белорусские города являются одними из самых безопасных городов в мире, в стране обеспечены возможность трудовой занятости для всех граждан, право на пенсию, бесплатные образование и медицину."Беларусь смогла сохранить все социальные обязательства государства даже в период острой фазы коронавирусной пандемии несмотря на скептицизм и критику многих западных стран. В то же время их политика тотальной изоляции, ограничительных мер и откровенного протекционизма в этот период обнажила системные социально-экономические и общественные проблемы и привела к массовому нарушению прав человека в отношении своих граждан", - заявил Макей.Министр напомнил про уличные беспорядки в Бельгии, Германии, Испании, Нидерландах, Польше, Франции, сопровождающиеся бесчинствами протестующих и ответным насилием полиции. "Почему эти страны присваивают себе право шельмовать и обвинять другие государства? Почему они регулярно вносят в СПЧ ООН инициативы с предложением рассмотреть проблемы где угодно, но не у себя?" - возмутился глава белорусского МИД.Рассуждая на тему, почему ряд проблемных вопросов в сфере прав человека в западных странах остаются вне повестки СПЧ ООН, он предположил, что "кто-то может сказать, что ресурсы ООН ограничены, чтобы охватить все государства одновременно". В этой связи Макей задался вопросом, зачем тогда зачем вкладывать миллионы в неработающие страновые механизмы. По его словам, у западных доноров всегда найдутся финансы для своих проектов, как и "средства для продавливания в СПЧ ООН тех резолюций, которые им выгодны в политических целях".Министр призвал положить конец этой пагубной практике. "Мы предлагаем вернуть Совет по правам человека и ООН в целом к географическому и политическому балансу, к сути мандата организации, к справедливому и равноправному рассмотрению проблем ситуации с правами человека во всем мире. Именно такой непредвзятый подход мы ожидаем от совета, который обязан объективно рассматривать проблемы с правами человека во всех странах без исключения", - отметил Макей.По его словам, только так можно вернуть доверие к работе СПЧ и способствовать улучшению ситуации с правами человека во всем мире.
https://ria.ru/20210222/kosachev-1598548887.html
https://ria.ru/20210129/ssha-1594968230.html
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владимир макей , евросоюз, белоруссия, оон, в мире
МИНСК, 23 фев – РИА Новости.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
заявил, что ряд западных стран нарушает собственные обязательства в сфере прав человека и, критикуя другие государства по этой теме, хочет отвлечь внимание от проблем у себя.
"Притязания западных стран на роль международного надзирателя и глобального ментора в вопросах реализации прав человека в других странах выглядят как хорошо продуманная тактика, чтобы отвлечь (внимание – ред.) от своих проблем. Нарушение Польшей
, Литвой
, Чехией
и многими другими европейскими странами их собственных обязательств в сфере прав человека можно перечислять часами", - сказал Макей, выступая во вторник в рамках сессии Совета ООН
по правам человека.
При этом он подчеркнул, что белорусские города являются одними из самых безопасных городов в мире, в стране обеспечены возможность трудовой занятости для всех граждан, право на пенсию, бесплатные образование и медицину.
"Беларусь смогла сохранить все социальные обязательства государства даже в период острой фазы коронавирусной пандемии несмотря на скептицизм и критику многих западных стран. В то же время их политика тотальной изоляции, ограничительных мер и откровенного протекционизма в этот период обнажила системные социально-экономические и общественные проблемы и привела к массовому нарушению прав человека в отношении своих граждан", - заявил Макей.
Министр напомнил про уличные беспорядки в Бельгии
, Германии
, Испании
, Нидерландах
, Польше, Франции
, сопровождающиеся бесчинствами протестующих и ответным насилием полиции. "Почему эти страны присваивают себе право шельмовать и обвинять другие государства? Почему они регулярно вносят в СПЧ ООН инициативы с предложением рассмотреть проблемы где угодно, но не у себя?" - возмутился глава белорусского МИД.
Рассуждая на тему, почему ряд проблемных вопросов в сфере прав человека в западных странах остаются вне повестки СПЧ ООН, он предположил, что "кто-то может сказать, что ресурсы ООН ограничены, чтобы охватить все государства одновременно". В этой связи Макей задался вопросом, зачем тогда зачем вкладывать миллионы в неработающие страновые механизмы. По его словам, у западных доноров всегда найдутся финансы для своих проектов, как и "средства для продавливания в СПЧ ООН тех резолюций, которые им выгодны в политических целях".
Министр призвал положить конец этой пагубной практике. "Мы предлагаем вернуть Совет по правам человека и ООН в целом к географическому и политическому балансу, к сути мандата организации, к справедливому и равноправному рассмотрению проблем ситуации с правами человека во всем мире. Именно такой непредвзятый подход мы ожидаем от совета, который обязан объективно рассматривать проблемы с правами человека во всех странах без исключения", - отметил Макей.
По его словам, только так можно вернуть доверие к работе СПЧ и способствовать улучшению ситуации с правами человека во всем мире.