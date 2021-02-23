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Бальбек прокомментировал жалобу Украины в ЕСПЧ
Бальбек прокомментировал жалобу Украины в ЕСПЧ
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя жалобу Украины в ЕСПЧ против России, заявил, что отсутствие каких-либо доказательств - это уже "классический... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T18:05
2021-02-23T21:15
руслан бальбек
европейский суд по правам человека
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя жалобу Украины в ЕСПЧ против России, заявил, что отсутствие каких-либо доказательств - это уже "классический постмайданный стиль".Ранее Украина подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России, заявив о "целенаправленных убийствах противников РФ". В жалобе говорится об "административной практике", которую Москва якобы использует для одобренных государством "спецопераций". К таким действиям, утверждают в Киеве, относятся "целенаправленные убийства" оппонентов, в том числе на территории других государств. При этом в документе не объясняется, о чем идет речь, и не приведены никакие доказательства."Украина, наверное, себя с Россией перепутала - это у них безнаказанные убийства мирных граждан в Донбассе, препятствия в расследовании трагедии в Доме профсоюзов Одессы, причем, именно государственные препятствия. Преследования оппозиционных журналистов, закрытие нелояльных к власти СМИ. И эти люди пытаются нам рассказывать о свободе слова? Так что, видимо, когда писали жалобы в ЕСПЧ, по ошибке Россию набрали, потому что сегодня тренд такой - во всем Россию обвинять. И Украина, что называется, в поте лица старается этот тренд поддерживать. Ну а отсутствие каких-либо доказательств - это уже в принципе классический постмайданный стиль", - сказал Бальбек РИА Новости.
https://ria.ru/20210222/ukraina-1598535645.html
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руслан бальбек, европейский суд по правам человека, республика крым, украина, в мире

Бальбек прокомментировал жалобу Украины в ЕСПЧ

18:05 23.02.2021 (обновлено: 21:15 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя жалобу Украины в ЕСПЧ против России, заявил, что отсутствие каких-либо доказательств - это уже "классический постмайданный стиль".
Ранее Украина подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России, заявив о "целенаправленных убийствах противников РФ". В жалобе говорится об "административной практике", которую Москва якобы использует для одобренных государством "спецопераций". К таким действиям, утверждают в Киеве, относятся "целенаправленные убийства" оппонентов, в том числе на территории других государств. При этом в документе не объясняется, о чем идет речь, и не приведены никакие доказательства.
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"Украина, наверное, себя с Россией перепутала - это у них безнаказанные убийства мирных граждан в Донбассе, препятствия в расследовании трагедии в Доме профсоюзов Одессы, причем, именно государственные препятствия. Преследования оппозиционных журналистов, закрытие нелояльных к власти СМИ. И эти люди пытаются нам рассказывать о свободе слова? Так что, видимо, когда писали жалобы в ЕСПЧ, по ошибке Россию набрали, потому что сегодня тренд такой - во всем Россию обвинять. И Украина, что называется, в поте лица старается этот тренд поддерживать. Ну а отсутствие каких-либо доказательств - это уже в принципе классический постмайданный стиль", - сказал Бальбек РИА Новости.
 
Руслан БальбекЕвропейский суд по правам человекаРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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