https://ria.ru/20210223/arctica-1598370497.html

Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция

Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция

Сложно ли найти точку Северного полюса? Как выжить в Арктике? Кто защищает полярников от белых медведей? Кто такие ледовые разведчики? И почему соперничество за Арктику сегодня острее, чем во времена холодной войны? Рассказываем о жизни и работе современных полярников, а также о первой в мире длительной арктической экспедиции "Северный полюс-1".

2021-02-23T14:00

2021-02-23T14:00

2021-02-23T14:00

истории.doc

подкаст

полярники

северный полюс

арктика

нефть

история

общество

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Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция Сложно ли найти точку Северного полюса? Как выжить в Арктике? Кто защищает полярников от белых медведей? Кто такие ледовые разведчики? И почему соперничество за Арктику сегодня острее, чем во времена холодной войны? Рассказываем о жизни и работе современных полярников, а также о первой в мире длительной арктической экспедиции «Северный полюс-1». audio/mpeg

Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция Сложно ли найти точку Северного полюса? Как выжить в Арктике? Кто защищает полярников от белых медведей? Кто такие ледовые разведчики? И почему соперничество за Арктику сегодня острее, чем во времена холодной войны? Рассказываем о жизни и работе современных полярников, а также о первой в мире длительной арктической экспедиции «Северный полюс-1». audio/mpeg

1937 год, Арктика, белое безмолвие, 4 человека дрейфуют на льдине 274 дня. Высадка, по сложности, сравнимая с выходом человека в открытый космос. До экспедиции "Северный полюс-1" этого не делал никто в мире. Арктика влияет на климат всего Земного шара. В ней сконцентрировано до 20% мировых запасов нефти и газа, кроме этого, Северный Полюс – это стратегически важная точка расположения военных баз. О научном, военном и ресурсном освоении Арктики в наши дни рассказывают эксперты и полярники.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Юлия МирейГолоса эпизода: Наталья Шашина, Артем БуфтякМонтаж: Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, полярники, северный полюс, арктика, нефть, история, общество