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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210223/arctica-1598370497.html
Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция
Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция
Сложно ли найти точку Северного полюса? Как выжить в Арктике? Кто защищает полярников от белых медведей? Кто такие ледовые разведчики? И почему соперничество за Арктику сегодня острее, чем во времена холодной войны? Рассказываем о жизни и работе современных полярников, а также о первой в мире длительной арктической экспедиции "Северный полюс-1".
2021-02-23T14:00
2021-02-23T14:00
истории.doc
подкаст
полярники
северный полюс
арктика
нефть
история
общество
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Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция
Сложно ли найти точку Северного полюса? Как выжить в Арктике? Кто защищает полярников от белых медведей? Кто такие ледовые разведчики? И почему соперничество за Арктику сегодня острее, чем во времена холодной войны? Рассказываем о жизни и работе современных полярников, а также о первой в мире длительной арктической экспедиции «Северный полюс-1».
audio/mpeg
Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция
Сложно ли найти точку Северного полюса? Как выжить в Арктике? Кто защищает полярников от белых медведей? Кто такие ледовые разведчики? И почему соперничество за Арктику сегодня острее, чем во времена холодной войны? Рассказываем о жизни и работе современных полярников, а также о первой в мире длительной арктической экспедиции «Северный полюс-1».
audio/mpeg
1937 год, Арктика, белое безмолвие, 4 человека дрейфуют на льдине 274 дня. Высадка, по сложности, сравнимая с выходом человека в открытый космос. До экспедиции "Северный полюс-1" этого не делал никто в мире. Арктика влияет на климат всего Земного шара. В ней сконцентрировано до 20% мировых запасов нефти и газа, кроме этого, Северный Полюс – это стратегически важная точка расположения военных баз. О научном, военном и ресурсном освоении Арктики в наши дни рассказывают эксперты и полярники.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Юлия МирейГолоса эпизода: Наталья Шашина, Артем БуфтякМонтаж: Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, полярники, северный полюс, арктика, нефть, история, общество

Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция

14:00 23.02.2021
 
Истории.doc
Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Сложно ли найти точку Северного полюса? Как выжить в Арктике? Кто защищает полярников от белых медведей? Кто такие ледовые разведчики? И почему соперничество за Арктику сегодня острее, чем во времена холодной войны? Рассказываем о жизни и работе современных полярников, а также о первой в мире длительной арктической экспедиции "Северный полюс-1".
1937 год, Арктика, белое безмолвие, 4 человека дрейфуют на льдине 274 дня. Высадка, по сложности, сравнимая с выходом человека в открытый космос. До экспедиции "Северный полюс-1" этого не делал никто в мире. Арктика влияет на климат всего Земного шара. В ней сконцентрировано до 20% мировых запасов нефти и газа, кроме этого, Северный Полюс – это стратегически важная точка расположения военных баз. О научном, военном и ресурсном освоении Арктики в наши дни рассказывают эксперты и полярники.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Юлия Мирей
Голоса эпизода: Наталья Шашина, Артем Буфтяк
Монтаж: Андрей Темнов
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Истории.docПодкастполярникиСеверный полюсАрктикаНефтьисторияОбщество
 
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