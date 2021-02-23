https://ria.ru/20210223/aleksey-didenko-polety-nad-moskvoy-ochen-bolshaya-otvetstvennost-1598640580.html
Алексей Диденко: "Полеты над Москвой очень большая ответственность"
Алексей Диденко: "Полеты над Москвой очень большая ответственность"
Полковник запаса Вооруженных сил РФ Алексей Диденко летает на вертолетах более 40 лет. Коллеги называют его человеком-легендой. В 1987 году в Афганистане он с командой выследил и разгромил самый большой караван с оружием за всю историю войны. Принимал участие в боевых действиях в Чечне и Нагорном Карабахе.
2021-02-23T11:24
2021-02-23T11:24
2021-02-23T11:24
чс
московский авиационный центр
спасательная операция
видео
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После грузино-осетинского конфликта в 2008 году подал в отставку и начал спасать людей на гражданке. В послужном списке летчика полеты на вертолетах: Ми-8, Ми-24, Ка-27, Ка-32. Пилотировать в городе – это особая наука: нужно уметь маневрировать среди высоток, проводов и башенных кранов. В Московском авиационном центре 11 воздушных судов. Экипажи готовы в любую минуту подняться в небо для помощи людям.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Алексей Диденко: "Полеты над Москвой очень большая ответственность"
Полковник запаса Вооруженных сил РФ Алексей Диденко летает на вертолетах более 40 лет. Коллеги называют его человеком-легендой. В 1987 году в Афганистане он с командой выследил и разгромил самый большой караван с оружием за всю историю войны. Принимал участие в боевых действиях в Чечне и Нагорном Карабахе. После грузино-осетинского конфликта в 2008 году подал в отставку и начал спасать людей на гражданке. В послужном списке летчика полеты на вертолетах: Ми-8, Ми-24, Ка-27, Ка-32. Пилотировать в городе – это особая наука: нужно уметь маневрировать среди высоток, проводов и башенных кранов. В Московском авиационном центре 11 воздушных судов. Экипажи готовы в любую минуту подняться в небо для помощи людям.
2021-02-23T11:24
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PT4M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, чс, московский авиационный центр, спасательная операция, видео
Алексей Диденко: "Полеты над Москвой очень большая ответственность"
Полковник запаса Вооруженных сил РФ Алексей Диденко летает на вертолетах более 40 лет. Коллеги называют его человеком-легендой. В 1987 году в Афганистане он с командой выследил и разгромил самый большой караван с оружием за всю историю войны. Принимал участие в боевых действиях в Чечне и Нагорном Карабахе.
2021-02-23T11:24
true
PT4M55S
Алексей Диденко: "Полеты над Москвой очень большая ответственность"
Полковник запаса Вооруженных сил РФ Алексей Диденко летает на вертолетах более 40 лет. Коллеги называют его человеком-легендой. В 1987 году в Афганистане он с командой выследил и разгромил самый большой караван с оружием за всю историю войны. Принимал участие в боевых действиях в Чечне и Нагорном Карабахе.