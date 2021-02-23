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Алексей Диденко: "Полеты над Москвой очень большая ответственность"
Алексей Диденко: "Полеты над Москвой очень большая ответственность"
Полковник запаса Вооруженных сил РФ Алексей Диденко летает на вертолетах более 40 лет. Коллеги называют его человеком-легендой. В 1987 году в Афганистане он с командой выследил и разгромил самый большой караван с оружием за всю историю войны. Принимал участие в боевых действиях в Чечне и Нагорном Карабахе.
2021-02-23T11:24
2021-02-23T11:24
чс
московский авиационный центр
спасательная операция
видео
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После грузино-осетинского конфликта в 2008 году подал в отставку и начал спасать людей на гражданке. В послужном списке летчика полеты на вертолетах: Ми-8, Ми-24, Ка-27, Ка-32. Пилотировать в городе – это особая наука: нужно уметь маневрировать среди высоток, проводов и башенных кранов. В Московском авиационном центре 11 воздушных судов. Экипажи готовы в любую минуту подняться в небо для помощи людям.
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Алексей Диденко: "Полеты над Москвой очень большая ответственность"
Полковник запаса Вооруженных сил РФ Алексей Диденко летает на вертолетах более 40 лет. Коллеги называют его человеком-легендой. В 1987 году в Афганистане он с командой выследил и разгромил самый большой караван с оружием за всю историю войны. Принимал участие в боевых действиях в Чечне и Нагорном Карабахе. После грузино-осетинского конфликта в 2008 году подал в отставку и начал спасать людей на гражданке. В послужном списке летчика полеты на вертолетах: Ми-8, Ми-24, Ка-27, Ка-32. Пилотировать в городе – это особая наука: нужно уметь маневрировать среди высоток, проводов и башенных кранов. В Московском авиационном центре 11 воздушных судов. Экипажи готовы в любую минуту подняться в небо для помощи людям.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, чс, московский авиационный центр, спасательная операция, видео
Алексей Диденко: "Полеты над Москвой очень большая ответственность"
Полковник запаса Вооруженных сил РФ Алексей Диденко летает на вертолетах более 40 лет. Коллеги называют его человеком-легендой. В 1987 году в Афганистане он с командой выследил и разгромил самый большой караван с оружием за всю историю войны. Принимал участие в боевых действиях в Чечне и Нагорном Карабахе.
2021-02-23T11:24
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Алексей Диденко: "Полеты над Москвой очень большая ответственность"

11:24 23.02.2021
 
Читать ria.ru в
Полковник запаса Вооруженных сил РФ Алексей Диденко летает на вертолетах более 40 лет. Коллеги называют его человеком-легендой. В 1987 году в Афганистане он с командой выследил и разгромил самый большой караван с оружием за всю историю войны. Принимал участие в боевых действиях в Чечне и Нагорном Карабахе.
После грузино-осетинского конфликта в 2008 году подал в отставку и начал спасать людей на гражданке. В послужном списке летчика полеты на вертолетах: Ми-8, Ми-24, Ка-27, Ка-32. Пилотировать в городе – это особая наука: нужно уметь маневрировать среди высоток, проводов и башенных кранов. В Московском авиационном центре 11 воздушных судов. Экипажи готовы в любую минуту подняться в небо для помощи людям.
 
ЧСМосковский авиационный центрспасательная операцияВидео
 
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