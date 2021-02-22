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Гендиректору "ТГК-2" предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями
Гендиректору "ТГК-2" предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями
Генеральный директор "ТГК-2" Надежда Пинигина, которую Ломоносовский суд Архангельска в понедельник постановил заключить под стражу до 17 апреля, обвиняется в... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:50
2021-02-22T13:50
территориальная генерирующая компания № 2
архангельский областной суд
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архангельская область
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 22 фев – РИА Новости. Генеральный директор "ТГК-2" Надежда Пинигина, которую Ломоносовский суд Архангельска в понедельник постановил заключить под стражу до 17 апреля, обвиняется в злоупотреблении полномочиями и налоговых преступлениях, сообщили РИА Новости в Архангельском областном суде.Ранее РИА Новости сообщили в суде, что Пинигиной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля. Заседание суда по второму фигуранту, который также был задержан, продолжается."Она (Пинигина) находится в статусе обвиняемой, ей предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, совершении налоговых преступлений", - сказала собеседница агентства.В субботу ФСБ и СК заявили, что руководство крупных энергетических компаний "ТГК-2" и "Архоблэнерго" задержано за разорение "Архоблэнерго" с ущербом в 350 миллионов рублей, целью подозреваемых названа монополизация топливно-энергетического рынка Архангельской области. Из-за махинаций, совершенных с 2018 по 2020 годы, была создана угроза энергобезопасности Архангельской области, утверждает следствие.
https://ria.ru/20210222/arest-1598554049.html
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архангельская область
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территориальная генерирующая компания № 2, архангельский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельская область, архангельск, происшествия

Гендиректору "ТГК-2" предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

13:50 22.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МУРМАНСК, 22 фев – РИА Новости. Генеральный директор "ТГК-2" Надежда Пинигина, которую Ломоносовский суд Архангельска в понедельник постановил заключить под стражу до 17 апреля, обвиняется в злоупотреблении полномочиями и налоговых преступлениях, сообщили РИА Новости в Архангельском областном суде.
Ранее РИА Новости сообщили в суде, что Пинигиной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля. Заседание суда по второму фигуранту, который также был задержан, продолжается.
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
13:20
Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину по делу о махинациях
"Она (Пинигина) находится в статусе обвиняемой, ей предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, совершении налоговых преступлений", - сказала собеседница агентства.
В субботу ФСБ и СК заявили, что руководство крупных энергетических компаний "ТГК-2" и "Архоблэнерго" задержано за разорение "Архоблэнерго" с ущербом в 350 миллионов рублей, целью подозреваемых названа монополизация топливно-энергетического рынка Архангельской области. Из-за махинаций, совершенных с 2018 по 2020 годы, была создана угроза энергобезопасности Архангельской области, утверждает следствие.
Кадры задержания гендиректора ТГК-2 - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 16:24
ФСБ раскрыла подробности дела против гендиректора "ТГК-2"
 
Территориальная генерирующая компания № 2Архангельский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Архангельская областьАрхангельскПроисшествия
 
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