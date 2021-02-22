https://ria.ru/20210222/zhirinovskiy-1598524351.html

Жириновский предложил ввести ограничения по весу для россиян

Жириновский предложил ввести ограничения по весу для россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения по весу для россиян и чиновников. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T02:05

2021-02-22T02:05

2021-02-22T03:38

россия

игорь лебедев (игорь жириновский)

госдума рф

геннадий онищенко

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения по весу для россиян и чиновников.Как заявил политик в эфире радио "Комсомольская правда", государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их "лечение и диету". При этом для чиновников лидер ЛДПР призвал установить норму по весу в сто килограммов.В качестве профилактики ожирения Жириновский также предложил властям давать россиянам рекомендации по здоровому образу жизни.Реакция парламентариевАкадемик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что есть такие профессии, для которых рост и вес имеют большое значение, например, для космонавтов, но устанавливать определенные границы веса для чиновников неприемлемо с точки зрения прав человека.Онищенко отметил, что вопрос избыточного веса очень важен, так как это признак нездоровья, но правильнее было бы не устанавливать конкретную норму, а рекомендовать вес, соответствующий росту и физическому складу человека.Академик подчеркнул, что идея следить за весом была бы полезна для людей всех профессий.В свою очередь вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) рассказал РИА Новости, что в предвыборной программе партии не будет пункта об ограничении веса чиновников, что касается распространения этого требования на кандидатов в депутаты Госдумы, то начнут с cамого Жириновского.Мнение диетологаВрач-диетолог Наталья Григорьева раскритиковала предложение Жириновского. "Это какие-то неграмотные рекомендации. Жириновский просто хайпует, вот и все, делает из себя эксперта", - отметила она в беседе с РЕН ТВ.По словам врача, в медицине существует понятие индекс массы тела (ИМТ), а для оценки рисков внезапной смерти, сахарного диабета используется объем талии."Просто показатель веса не является критерием. Есть масса людей, у которых нет избыточного веса, но масса других проблем – у тех же чиновников. Сосудистые патологии, с холестерином тем же", - добавила Григорьева.

https://ria.ru/20210222/zhirinovskiy-1598522770.html

https://ria.ru/20210212/myasnikov-1597138849.html

https://ria.ru/20210129/ozhirenie-1595123079.html

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россия, игорь лебедев (игорь жириновский), госдума рф, геннадий онищенко, владимир жириновский, общество