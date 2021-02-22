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Жириновский предложил ввести ограничения по весу для россиян
Жириновский предложил ввести ограничения по весу для россиян
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения по весу для россиян и чиновников. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T02:05
2021-02-22T03:38
россия
игорь лебедев (игорь жириновский)
госдума рф
геннадий онищенко
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения по весу для россиян и чиновников.Как заявил политик в эфире радио "Комсомольская правда", государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их "лечение и диету". При этом для чиновников лидер ЛДПР призвал установить норму по весу в сто килограммов.В качестве профилактики ожирения Жириновский также предложил властям давать россиянам рекомендации по здоровому образу жизни.Реакция парламентариевАкадемик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что есть такие профессии, для которых рост и вес имеют большое значение, например, для космонавтов, но устанавливать определенные границы веса для чиновников неприемлемо с точки зрения прав человека.Онищенко отметил, что вопрос избыточного веса очень важен, так как это признак нездоровья, но правильнее было бы не устанавливать конкретную норму, а рекомендовать вес, соответствующий росту и физическому складу человека.Академик подчеркнул, что идея следить за весом была бы полезна для людей всех профессий.В свою очередь вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) рассказал РИА Новости, что в предвыборной программе партии не будет пункта об ограничении веса чиновников, что касается распространения этого требования на кандидатов в депутаты Госдумы, то начнут с cамого Жириновского.Мнение диетологаВрач-диетолог Наталья Григорьева раскритиковала предложение Жириновского. "Это какие-то неграмотные рекомендации. Жириновский просто хайпует, вот и все, делает из себя эксперта", - отметила она в беседе с РЕН ТВ.По словам врача, в медицине существует понятие индекс массы тела (ИМТ), а для оценки рисков внезапной смерти, сахарного диабета используется объем талии."Просто показатель веса не является критерием. Есть масса людей, у которых нет избыточного веса, но масса других проблем – у тех же чиновников. Сосудистые патологии, с холестерином тем же", - добавила Григорьева.
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россия, игорь лебедев (игорь жириновский), госдума рф, геннадий онищенко, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил ввести ограничения по весу для россиян

02:05 22.02.2021 (обновлено: 03:38 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения по весу для россиян и чиновников.
Как заявил политик в эфире радио "Комсомольская правда", государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их "лечение и диету". При этом для чиновников лидер ЛДПР призвал установить норму по весу в сто килограммов.
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Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
В качестве профилактики ожирения Жириновский также предложил властям давать россиянам рекомендации по здоровому образу жизни.

Реакция парламентариев

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что есть такие профессии, для которых рост и вес имеют большое значение, например, для космонавтов, но устанавливать определенные границы веса для чиновников неприемлемо с точки зрения прав человека.
Онищенко отметил, что вопрос избыточного веса очень важен, так как это признак нездоровья, но правильнее было бы не устанавливать конкретную норму, а рекомендовать вес, соответствующий росту и физическому складу человека.
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Академик подчеркнул, что идея следить за весом была бы полезна для людей всех профессий.
В свою очередь вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) рассказал РИА Новости, что в предвыборной программе партии не будет пункта об ограничении веса чиновников, что касается распространения этого требования на кандидатов в депутаты Госдумы, то начнут с cамого Жириновского.

Мнение диетолога

Врач-диетолог Наталья Григорьева раскритиковала предложение Жириновского. "Это какие-то неграмотные рекомендации. Жириновский просто хайпует, вот и все, делает из себя эксперта", - отметила она в беседе с РЕН ТВ.
По словам врача, в медицине существует понятие индекс массы тела (ИМТ), а для оценки рисков внезапной смерти, сахарного диабета используется объем талии.
"Просто показатель веса не является критерием. Есть масса людей, у которых нет избыточного веса, но масса других проблем – у тех же чиновников. Сосудистые патологии, с холестерином тем же", - добавила Григорьева.
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РоссияИгорь Лебедев (Игорь Жириновский)Госдума РФГеннадий ОнищенкоВладимир ЖириновскийОбщество
 
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