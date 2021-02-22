https://ria.ru/20210222/zarplata-1598523003.html
Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
Если работодатель ошибся и начислил работнику лишнюю заработную плату, а тот не соглашается ее вернуть, придется обращаться в суд, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T01:16
2021-02-22T01:16
2021-02-22T01:16
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Если работодатель ошибся и начислил работнику лишнюю заработную плату, а тот не соглашается ее вернуть, придется обращаться в суд, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR-службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.По ее словам, в такой ситуации трудовое законодательство практически не защищает работодателя. Удержать излишне начисленные суммы можно с письменного согласия работника. Кроме того, согласно статье 137 ТК РФ, заработная плата, излишне выплаченная работнику, может быть взыскана лишь в случаях счетной ошибки, признания вины или неправомерных действий работника судом или органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров."В других случаях излишне выданную сумму заработка удержать с сотрудника невозможно", - констатировала Краснянская.
https://ria.ru/20210211/vakansii-1596923621.html
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