В Минске задержали четверых человек за попытку устроить автопробег
19:16 22.02.2021 (обновлено: 19:21 22.02.2021)
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста в Минске
МИНСК, 22 фев – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что на окраине Минска задержаны четыре человека, планировавших проехаться на автомобилях по городу с протестной символикой.
"Днем 21 февраля в столичную милицию поступило сообщение: около свалки в микрорайоне Чижовка неизвестные скрывают номерные знаки на автомобилях незарегистрированной символикой. На место выбыл ОМОН. Во время задержания двое 33-летних мужчин и две девушки, 21 и 26 лет, оказали активное сопротивление милиционерам и попытались скрыться в лесу", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Там отмечается, что в итоге их доставили в Ленинское РУВД Минска для разбирательства. "Задержанные рассказали, что намеревались проехать по городу с бчб-флагами (традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги – ред.) и заклеенными номерами, а также сделать фотографии и видеоролик для деструктивных Telegram -каналов. Цель – создать видимость сохраняющейся протестной активности в стране", - подчеркивается в сообщении.
Там отмечается, что "все участники перфоманса привлечены к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и неповиновение законному требованию сотрудников при исполнении ими служебных полномочий". Согласно сообщению, троим задержанным суд назначил наказание в виде административного ареста, одна девушка оштрафована.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда представителей оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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