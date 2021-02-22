Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210222/zaderzhanie-1598602296.html
В Минске задержали четверых человек за попытку устроить автопробег
В Минске задержали четверых человек за попытку устроить автопробег
МВД Белоруссии сообщило, что на окраине Минска задержаны четыре человека, планировавших проехаться на автомобилях по городу с протестной символикой. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T19:16
2021-02-22T19:21
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585795801_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_3ff1bc66597c0645ae5a89378e080baf.jpg
МИНСК, 22 фев – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что на окраине Минска задержаны четыре человека, планировавших проехаться на автомобилях по городу с протестной символикой."Днем 21 февраля в столичную милицию поступило сообщение: около свалки в микрорайоне Чижовка неизвестные скрывают номерные знаки на автомобилях незарегистрированной символикой. На место выбыл ОМОН. Во время задержания двое 33-летних мужчин и две девушки, 21 и 26 лет, оказали активное сопротивление милиционерам и попытались скрыться в лесу", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Там отмечается, что в итоге их доставили в Ленинское РУВД Минска для разбирательства. "Задержанные рассказали, что намеревались проехать по городу с бчб-флагами (традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги – ред.) и заклеенными номерами, а также сделать фотографии и видеоролик для деструктивных Telegram -каналов. Цель – создать видимость сохраняющейся протестной активности в стране", - подчеркивается в сообщении.Там отмечается, что "все участники перфоманса привлечены к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и неповиновение законному требованию сотрудников при исполнении ими служебных полномочий". Согласно сообщению, троим задержанным суд назначил наказание в виде административного ареста, одна девушка оштрафована.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда представителей оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210214/zaderzhanie-1597439263.html
https://ria.ru/20210214/zaderzhanie-1597424543.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585795801_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c198a7412109b07488499a242a034238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали четверых человек за попытку устроить автопробег

19:16 22.02.2021 (обновлено: 19:21 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 фев – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что на окраине Минска задержаны четыре человека, планировавших проехаться на автомобилях по городу с протестной символикой.
"Днем 21 февраля в столичную милицию поступило сообщение: около свалки в микрорайоне Чижовка неизвестные скрывают номерные знаки на автомобилях незарегистрированной символикой. На место выбыл ОМОН. Во время задержания двое 33-летних мужчин и две девушки, 21 и 26 лет, оказали активное сопротивление милиционерам и попытались скрыться в лесу", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 17:28Протесты в Белоруссии
В Белоруссии задержали лыжников, пытавшихся провести незаконный митинг
Там отмечается, что в итоге их доставили в Ленинское РУВД Минска для разбирательства. "Задержанные рассказали, что намеревались проехать по городу с бчб-флагами (традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги – ред.) и заклеенными номерами, а также сделать фотографии и видеоролик для деструктивных Telegram -каналов. Цель – создать видимость сохраняющейся протестной активности в стране", - подчеркивается в сообщении.
Там отмечается, что "все участники перфоманса привлечены к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и неповиновение законному требованию сотрудников при исполнении ими служебных полномочий". Согласно сообщению, троим задержанным суд назначил наказание в виде административного ареста, одна девушка оштрафована.
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
14 февраля, 15:03Протесты в Белоруссии
В МВД Белоруссии назвали причину задержания участников концерта
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда представителей оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

 
МВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Boeing 757 совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити
04:51Назван "творящий чудеса" суперпродукт
04:47В Египте умерла застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка
03:43В городе Нюрба в Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме
03:28Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы против Трампа
03:16SpaceX объявила имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon
03:14В Москве второй раз за ночь автомобиль сбил пешехода
03:12Украинские военные проведут учения на границе с Крымом
02:48Климкина возмутило фото вице-премьера Украины с Кадыровым
02:48Глава МИД Франции призвал "твердо" ответить РФ на ситуацию с Навальным
02:46На Украине признали небоеспособность флагмана своего флота
02:28Госдеп США оценил эффективность санкций против "Северного потока — 2"
02:17Врач научила, как измерить давление без тонометра
02:15Названы самые популярные направления в России для авиаперелетов
02:09Банкир рассказал, сколько еще проживут монеты
01:58В США задержали жену наркобарона Коротышки
01:52ФРГ выделит десять миллионов евро на помощь семьям на востоке Украины
01:44Жителей Чехии обязали носить по две маски сразу
01:40Наталья Селезнева рассказала о "странной жизни" Градовой
01:34Названы пять часто игнорируемых симптомов рака
Лента новостейМолния