https://ria.ru/20210222/vladivostok-1598603887.html
Японская писательница рассказала, что ее больше всего поразило в России
Японская писательница рассказала, что ее больше всего поразило в России
Японская писательница и фотограф Киёко Айхара поделилась с читателями газеты "Асахи симбун" впечатлениями от поездки во Владивосток. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T19:37
2021-02-22T19:37
2021-02-22T21:30
россия
владивосток
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586036390_0:171:3074:1900_1920x0_80_0_0_8f8a51066efc2f146cf3b367d312a914.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Японская писательница и фотограф Киёко Айхара поделилась с читателями газеты "Асахи симбун" впечатлениями от поездки во Владивосток. Японка посетила столицу Приморья во время пересадки, когда возвращалась на родину из Иркутска. В город путешественница прилетела примерно в полшестого утра, а рейс в Токио был запланирован на 14:20, поэтому на прогулку по Владивостоку у нее было всего несколько часов. Айхара приехала в центр на аэроэкспрессе. По ее словам, из аэропорта поезд отправился почти пустым, но через некоторое время вагон заполнился. Она отметила, что в основном ехали женщины. "Меня поразило, что многие стройные представительницы прекрасного пола в возрасте были в мини-юбках", — написала она. По мнению автора, россиянки придают большое значение своему внешнему виду. Она обратила внимание, что многие из них одеты в яркую одежду.Виднеющийся из окна зимний пейзаж напомнил японской писательнице черно-белые фотографии. Она выразила уверенность, что летом вид на Амурский залив будет прекрасен.Когда Айхара вышла из поезда, она заметила на вокзале витражи. Само здание показалось ей светлым и современным. В городе в глаза писательнице бросилась "основательная застройка". После часовой прогулки японка замерзла, хотя на улице было минус пять. Она зашла в кафе недалеко от вокзала. Заведение удивило путешественницу низкими ценами и вкусным десертом с ароматом миндаля. "В кафе работала только молодая девушка, но она отнеслась весьма доброжелательно, поэтому было еще вкуснее", — призналась она.Писательница отметила, что от Владивостока до Москвы — 9259 километров. Она добавила, что в России самая длинная в мире железная дорога. Айхара также вспомнила про свою поездку по железной дороге из Улан-Удэ в Иркутск. Японке также бросился в глаза ассортимент киоска около вокзала. Помимо журналов, в нем продавались детские игрушки, жвачки и даже заколки. Одна из них ей напомнила о детстве. "В детском саду я пользовалась именно такой. Повеяло ретроатмосферой", — призналась она. В 11:40 писательница села в поезд до аэропорта. Если бы она опоздала на этот аэроэкспресс, не успела бы на рейс в Токио, так как следующий поезд отправлялся в четыре часа дня.По ее словам, она испытывает ностальгические чувства по заснеженному Владивостоку, вокзалу с линиями Транссиба и согревающему кофе. Японка добавила, что осталась под сильным впечатлением от захватывающих видов зимней Бурятии и озера Байкал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210116/syuprizy-1593317394.html
https://ria.ru/20210131/otnoshenie-1595371515.html
https://ria.ru/20210219/produkty-1598138335.html
россия
владивосток
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586036390_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_4ca2f2b8f2dda99fdefbb7de34a18f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, япония, в мире
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Японская писательница и фотограф Киёко Айхара поделилась с читателями газеты "Асахи симбун
" впечатлениями от поездки во Владивосток
.
Японка посетила столицу Приморья во время пересадки, когда возвращалась на родину из Иркутска
. В город путешественница прилетела примерно в полшестого утра, а рейс в Токио
был запланирован на 14:20, поэтому на прогулку по Владивостоку у нее было всего несколько часов.
Айхара приехала в центр на аэроэкспрессе. По ее словам, из аэропорта поезд отправился почти пустым, но через некоторое время вагон заполнился.
"Люди стояли даже в межвагонных переходах. Как это похоже на Токио в часы пик!" — поделилась писательница.
Она отметила, что в основном ехали женщины.
"Меня поразило, что многие стройные представительницы прекрасного пола в возрасте были в мини-юбках", — написала она. По мнению автора, россиянки придают большое значение своему внешнему виду. Она обратила внимание, что многие из них одеты в яркую одежду.
Виднеющийся из окна зимний пейзаж напомнил японской писательнице черно-белые фотографии. Она выразила уверенность, что летом вид на Амурский залив будет прекрасен.
Когда Айхара вышла из поезда, она заметила на вокзале витражи. Само здание показалось ей светлым и современным.
В городе в глаза писательнице бросилась "основательная застройка". После часовой прогулки японка замерзла, хотя на улице было минус пять. Она зашла в кафе недалеко от вокзала. Заведение удивило путешественницу низкими ценами и вкусным десертом с ароматом миндаля.
"В кафе работала только молодая девушка, но она отнеслась весьма доброжелательно, поэтому было еще вкуснее", — призналась она.
Писательница отметила, что от Владивостока до Москвы
— 9259 километров. Она добавила, что в России
самая длинная в мире железная дорога. Айхара также вспомнила про свою поездку по железной дороге из Улан-Удэ
в Иркутск.
"Это небольшой отрезок, но он дает понять масштабы России", — отметила она.
Японке также бросился в глаза ассортимент киоска около вокзала. Помимо журналов, в нем продавались детские игрушки, жвачки и даже заколки. Одна из них ей напомнила о детстве.
"В детском саду я пользовалась именно такой. Повеяло ретроатмосферой", — призналась она.
В 11:40 писательница села в поезд до аэропорта. Если бы она опоздала на этот аэроэкспресс, не успела бы на рейс в Токио, так как следующий поезд отправлялся в четыре часа дня.
"Если не учитывать время на дорогу, то я провела в городе всего три часа. Тем не менее для меня это время было очень ценным", — поделилась путешественница.
По ее словам, она испытывает ностальгические чувства по заснеженному Владивостоку, вокзалу с линиями Транссиба и согревающему кофе. Японка добавила, что осталась под сильным впечатлением от захватывающих видов зимней Бурятии и озера Байкал
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>