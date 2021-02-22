https://ria.ru/20210222/vladivostok-1598603887.html

Японская писательница рассказала, что ее больше всего поразило в России

Японская писательница рассказала, что ее больше всего поразило в России

Японская писательница и фотограф Киёко Айхара поделилась с читателями газеты "Асахи симбун" впечатлениями от поездки во Владивосток. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T19:37

2021-02-22T19:37

2021-02-22T21:30

россия

владивосток

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586036390_0:171:3074:1900_1920x0_80_0_0_8f8a51066efc2f146cf3b367d312a914.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Японская писательница и фотограф Киёко Айхара поделилась с читателями газеты "Асахи симбун" впечатлениями от поездки во Владивосток. Японка посетила столицу Приморья во время пересадки, когда возвращалась на родину из Иркутска. В город путешественница прилетела примерно в полшестого утра, а рейс в Токио был запланирован на 14:20, поэтому на прогулку по Владивостоку у нее было всего несколько часов. Айхара приехала в центр на аэроэкспрессе. По ее словам, из аэропорта поезд отправился почти пустым, но через некоторое время вагон заполнился. Она отметила, что в основном ехали женщины. "Меня поразило, что многие стройные представительницы прекрасного пола в возрасте были в мини-юбках", — написала она. По мнению автора, россиянки придают большое значение своему внешнему виду. Она обратила внимание, что многие из них одеты в яркую одежду.Виднеющийся из окна зимний пейзаж напомнил японской писательнице черно-белые фотографии. Она выразила уверенность, что летом вид на Амурский залив будет прекрасен.Когда Айхара вышла из поезда, она заметила на вокзале витражи. Само здание показалось ей светлым и современным. В городе в глаза писательнице бросилась "основательная застройка". После часовой прогулки японка замерзла, хотя на улице было минус пять. Она зашла в кафе недалеко от вокзала. Заведение удивило путешественницу низкими ценами и вкусным десертом с ароматом миндаля. "В кафе работала только молодая девушка, но она отнеслась весьма доброжелательно, поэтому было еще вкуснее", — призналась она.Писательница отметила, что от Владивостока до Москвы — 9259 километров. Она добавила, что в России самая длинная в мире железная дорога. Айхара также вспомнила про свою поездку по железной дороге из Улан-Удэ в Иркутск. Японке также бросился в глаза ассортимент киоска около вокзала. Помимо журналов, в нем продавались детские игрушки, жвачки и даже заколки. Одна из них ей напомнила о детстве. "В детском саду я пользовалась именно такой. Повеяло ретроатмосферой", — призналась она. В 11:40 писательница села в поезд до аэропорта. Если бы она опоздала на этот аэроэкспресс, не успела бы на рейс в Токио, так как следующий поезд отправлялся в четыре часа дня.По ее словам, она испытывает ностальгические чувства по заснеженному Владивостоку, вокзалу с линиями Транссиба и согревающему кофе. Японка добавила, что осталась под сильным впечатлением от захватывающих видов зимней Бурятии и озера Байкал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210116/syuprizy-1593317394.html

https://ria.ru/20210131/otnoshenie-1595371515.html

https://ria.ru/20210219/produkty-1598138335.html

россия

владивосток

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владивосток, япония, в мире