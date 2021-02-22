https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598585977.html
ВОЗ назвала условие, при котором вакцина от коронавируса будет бесполезна
ВОЗ назвала условие, при котором вакцина от коронавируса будет бесполезна
Вакцинация эффективна, только когда проводится повсеместно, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Видео с его... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T17:17
2021-02-22T17:17
2021-02-22T18:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Вакцинация эффективна, только когда проводится повсеместно, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Видео с его выступлением опубликовано на ютьюб-канале ВОЗ.Гебрейесус призвал все страны не откладывать вакцинацию, так как в противном случае будут появляться новые штаммы коронавируса.Он подчеркнул, что отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст проблемы и богатым государствам. Поэтому Гебрейесус призвал власти объяснить своим гражданам, что для защиты от вируса необходимо вакцинировать не только их, но жителей стран "остального мира".Коронавирусом в мире заражены 111 миллионов человек, почти 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598526913.html
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире