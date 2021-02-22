https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598579183.html
Врач назвала признаки эффективности введенной вакцины от COVID-19
Врач назвала признаки эффективности введенной вакцины от COVID-19
Доктор Аманда Кон из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США рассказала, какие признаки указывают на эффективность введенной вакцины от РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T16:51
2021-02-22T16:51
2021-02-22T17:25
распространение коронавируса
аманда кон
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Доктор Аманда Кон из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США рассказала, какие признаки указывают на эффективность введенной вакцины от коронавируса.По ее словам, понять, что препарат "работает", можно по боли в месте укола, усталости и повышенной температуре — в пределах 37,1-38 градусов. Такая реакция может возникнуть после второго укола и сохраняется в течение нескольких дней.Кон пояснила, что все эти признаки не должны вызывать беспокойства, поскольку вакцина делает свою работу по укреплению защитных сил организма для борьбы с вирусом."Это не COVID-19. Это ваше тело формирует иммунный ответ на белок, имитирующий болезнь", — подчеркнула специалист в твиттер-аккаунте Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний.
https://radiosputnik.ria.ru/20210219/vaktsina-1598227258.html
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РИА Новости
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аманда кон, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Доктор Аманда Кон из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США рассказала, какие признаки указывают на эффективность введенной вакцины от коронавируса.
По ее словам, понять, что препарат "работает", можно по боли в месте укола, усталости и повышенной температуре — в пределах 37,1-38 градусов. Такая реакция может возникнуть после второго укола и сохраняется в течение нескольких дней.
Кон пояснила, что все эти признаки не должны вызывать беспокойства, поскольку вакцина делает свою работу по укреплению защитных сил организма для борьбы с вирусом.
"Это не COVID-19. Это ваше тело формирует иммунный ответ на белок, имитирующий болезнь", — подчеркнула специалист в твиттер-аккаунте
Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний.