https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598575041.html

Сирия одобрила применение вакцины "Спутник V"

Сирия одобрила применение вакцины "Спутник V"

Сирия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и одобрила ее использование, заявил РИА Новости посол САР в РФ Рияд Хаддад. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T16:08

2021-02-22T16:08

2021-02-22T16:08

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

сирия

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ДАМАСК, 22 фев - РИА Новости. Сирия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и одобрила ее использование, заявил РИА Новости посол САР в РФ Рияд Хаддад."Дамаск принял все меры по регистрации российской вакцины ("Спутник V") в Сирии и одобрил ее использование", - сообщил Хаддад."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.

россия

сирия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, сирия