https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598575041.html
Сирия одобрила применение вакцины "Спутник V"
Сирия одобрила применение вакцины "Спутник V"
Сирия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и одобрила ее использование, заявил РИА Новости посол САР в РФ Рияд Хаддад. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T16:08
2021-02-22T16:08
2021-02-22T16:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3dc92dc06e2f07829368a88c2633ef70.jpg
ДАМАСК, 22 фев - РИА Новости. Сирия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и одобрила ее использование, заявил РИА Новости посол САР в РФ Рияд Хаддад."Дамаск принял все меры по регистрации российской вакцины ("Спутник V") в Сирии и одобрил ее использование", - сообщил Хаддад."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd72362cf13bcbe1c5a0719086f9de4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, сирия