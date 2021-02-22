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Сирия одобрила применение вакцины "Спутник V"
Сирия одобрила применение вакцины "Спутник V"
Сирия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и одобрила ее использование, заявил РИА Новости посол САР в РФ Рияд Хаддад. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T16:08
2021-02-22T16:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
сирия
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ДАМАСК, 22 фев - РИА Новости. Сирия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и одобрила ее использование, заявил РИА Новости посол САР в РФ Рияд Хаддад."Дамаск принял все меры по регистрации российской вакцины ("Спутник V") в Сирии и одобрил ее использование", - сообщил Хаддад."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, сирия

Сирия одобрила применение вакцины "Спутник V"

16:08 22.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ДАМАСК, 22 фев - РИА Новости. Сирия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и одобрила ее использование, заявил РИА Новости посол САР в РФ Рияд Хаддад.
"Дамаск принял все меры по регистрации российской вакцины ("Спутник V") в Сирии и одобрил ее использование", - сообщил Хаддад.
"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияСирия
 
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