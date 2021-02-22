https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598572849.html

Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса самой эффективной

Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса самой эффективной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что российская вакцина самая эффективная в мире, как бы ее кто "ни... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:47

2021-02-22T15:47

2021-02-22T15:47

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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владимир путин

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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что российская вакцина самая эффективная в мире, как бы ее кто "ни троллил"."Самая эффективная вакцина - это российская. Это признано во все мире, как бы там кто-то ни троллил ее. Это самая эффективная вакцина", - сказал Лукашенко в начале встречи.Он добавил, что производство вакцины "Спутник V" по российской технологии в Белоруссии начнется в марте."Это серьезная поддержка, если бы этого не было, нам бы трудно были с вакцинацией", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598569969.html

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия