Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598572849.html
Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса самой эффективной
Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса самой эффективной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что российская вакцина самая эффективная в мире, как бы ее кто "ни... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:47
2021-02-22T15:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1920x0_80_0_0_f410c9d3d592b7dd84050d826bd7f05d.jpg
СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что российская вакцина самая эффективная в мире, как бы ее кто "ни троллил"."Самая эффективная вакцина - это российская. Это признано во все мире, как бы там кто-то ни троллил ее. Это самая эффективная вакцина", - сказал Лукашенко в начале встречи.Он добавил, что производство вакцины "Спутник V" по российской технологии в Белоруссии начнется в марте."Это серьезная поддержка, если бы этого не было, нам бы трудно были с вакцинацией", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598569969.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_58:0:2016:1468_1920x0_80_0_0_cfa0e5557c4884f91135c0dbc3a8e78c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия

Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса самой эффективной

15:47 22.02.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что российская вакцина самая эффективная в мире, как бы ее кто "ни троллил".
"Самая эффективная вакцина - это российская. Это признано во все мире, как бы там кто-то ни троллил ее. Это самая эффективная вакцина", - сказал Лукашенко в начале встречи.
Он добавил, что производство вакцины "Спутник V" по российской технологии в Белоруссии начнется в марте.
"Это серьезная поддержка, если бы этого не было, нам бы трудно были с вакцинацией", - сказал Лукашенко.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
Вчера, 15:26Распространение коронавируса
Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины от коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Boeing 757 совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити
04:51Назван "творящий чудеса" суперпродукт
04:47В Египте умерла застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка
03:43В городе Нюрба в Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме
03:28Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы против Трампа
03:16SpaceX объявила имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon
03:14В Москве второй раз за ночь автомобиль сбил пешехода
03:12Украинские военные проведут учения на границе с Крымом
02:48Климкина возмутило фото вице-премьера Украины с Кадыровым
02:48Глава МИД Франции призвал "твердо" ответить РФ на ситуацию с Навальным
02:46На Украине признали небоеспособность флагмана своего флота
02:28Госдеп США оценил эффективность санкций против "Северного потока — 2"
02:17Врач научила, как измерить давление без тонометра
02:15Названы самые популярные направления в России для авиаперелетов
02:09Банкир рассказал, сколько еще проживут монеты
01:58В США задержали жену наркобарона Коротышки
01:52ФРГ выделит десять миллионов евро на помощь семьям на востоке Украины
01:44Жителей Чехии обязали носить по две маски сразу
01:40Наталья Селезнева рассказала о "странной жизни" Градовой
01:34Названы пять часто игнорируемых симптомов рака
Лента новостейМолния