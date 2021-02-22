https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598571012.html

Россия передала Белоруссии технологии по производству вакцин от COVID-19

Россия передала Белоруссии технологии по производству вакцин от COVID-19

Россия передала Белоруссии технологии по производству российских вакцин, производство будет запущено в марте, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:47

2021-02-22T15:47

2021-02-22T15:47

александр лукашенко

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

белоруссия

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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Россия передала Белоруссии технологии по производству российских вакцин, производство будет запущено в марте, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко."Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией - то она действительно развивается успешно, первую партию (вакцин) поставили в прошлом году. В этом году в феврале и в марте будут следующие поставки. Самое главное, на мой взгляд, это то, что... технологии переданы", - сказал Путин.Лукашенко, в свою очередь, сказал, что в марте в республике начнется производство вакцин по российским технологиям."Совершенно верно", - сказал Путин, отметив, что Россия ни с одной из стран так плотно не сотрудничает в этом вопросе.

https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598569969.html

россия

белоруссия

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александр лукашенко, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, белоруссия