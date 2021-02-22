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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598550658.html
Новая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Сербию
Новая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Сербию
Новая партия вакцины российского производства "Спутник V" от коронавируса прибыла в Сербию, передает агентство Танюг. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:43
2021-02-22T12:43
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
александр вучич
astrazeneca
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Новая партия вакцины российского производства "Спутник V" от коронавируса прибыла в Сербию, передает агентство Танюг.Сообщается, что в белградском аэропорту около 8.00 (10.00 мск) приземлился самолет из РФ с новыми дозами вакцины "Спутник V".Как напомнил журналистам министр по инновациям Ненад Попович, Сербия договорилась о поставках вакцины из России. По его словам, ожидается, что ведь объем препарата будет поставлен в Сербию "до конца марта или в первой половине апреля".В Сербию накануне прибыла первая партия вакцины производства Oxfor/AstraZeneca из Индии, что, по данным президента Александра Вучича, сделало ее, наряду с ОАЭ, страной, которая располагает 4 вакцинами. Медицинские власти сообщили в воскресенье, что число вакцинированных в Сербии достигло 1,2 миллиона при населении в 7 миллионов человек.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр вучич, astrazeneca , сербия, в мире

Новая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Сербию

12:43 22.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Новая партия вакцины российского производства "Спутник V" от коронавируса прибыла в Сербию, передает агентство Танюг.
Сообщается, что в белградском аэропорту около 8.00 (10.00 мск) приземлился самолет из РФ с новыми дозами вакцины "Спутник V".
Как напомнил журналистам министр по инновациям Ненад Попович, Сербия договорилась о поставках вакцины из России. По его словам, ожидается, что ведь объем препарата будет поставлен в Сербию "до конца марта или в первой половине апреля".
В Сербию накануне прибыла первая партия вакцины производства Oxfor/AstraZeneca из Индии, что, по данным президента Александра Вучича, сделало ее, наряду с ОАЭ, страной, которая располагает 4 вакцинами. Медицинские власти сообщили в воскресенье, что число вакцинированных в Сербии достигло 1,2 миллиона при населении в 7 миллионов человек.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Александр ВучичAstraZenecaСербияВ мире
 
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