https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598550658.html

Новая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Сербию

Новая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Сербию

Новая партия вакцины российского производства "Спутник V" от коронавируса прибыла в Сербию, передает агентство Танюг. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:43

2021-02-22T12:43

2021-02-22T12:43

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

александр вучич

astrazeneca

сербия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598301117_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_18661b6220ee572a55dc33ca0872ef16.jpg

БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Новая партия вакцины российского производства "Спутник V" от коронавируса прибыла в Сербию, передает агентство Танюг.Сообщается, что в белградском аэропорту около 8.00 (10.00 мск) приземлился самолет из РФ с новыми дозами вакцины "Спутник V".Как напомнил журналистам министр по инновациям Ненад Попович, Сербия договорилась о поставках вакцины из России. По его словам, ожидается, что ведь объем препарата будет поставлен в Сербию "до конца марта или в первой половине апреля".В Сербию накануне прибыла первая партия вакцины производства Oxfor/AstraZeneca из Индии, что, по данным президента Александра Вучича, сделало ее, наряду с ОАЭ, страной, которая располагает 4 вакцинами. Медицинские власти сообщили в воскресенье, что число вакцинированных в Сербии достигло 1,2 миллиона при населении в 7 миллионов человек.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.

https://ria.ru/20210221/vaktsina-1598492958.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр вучич, astrazeneca , сербия, в мире