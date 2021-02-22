https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598526913.html

Переболевшим COVID-19 россиянам назвали лучшее время для вакцинации

Переболевшим COVID-19 россиянам назвали лучшее время для вакцинации

Перенесшим коронавирус следует вакцинироваться в случае снижения уровня антител в организме до уровня "серой зоны", об этом в беседе с РБК рассказал профессор... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T04:23

2021-02-22T04:23

2021-02-22T11:47

распространение коронавируса

александр чепурнов

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Перенесшим коронавирус следует вакцинироваться в случае снижения уровня антител в организме до уровня "серой зоны", об этом в беседе с РБК рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.По его словам, переболевшим COVID-19, чтобы понять, нужно ли пройти вакцинацию, следует контролировать уровень антител примерно раз в два месяца. Также он рекомендовал сделать анализ на антитела сразу после болезни."Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие", — объяснил Чепурнов. Профессор отметил, что вакцинироваться можно в случае снижения уровня антител до так называемой "серой зоны", когда он находится между положительным и отрицательным значениями."Если мы будем жить с коронавирусом, нужно будет следить за своим состоянием и периодически "подкалываться" той или иной вакциной — благо их в ближайшее время появятся десятки", — сказал он.При этом Чепурнов добавил, что для "освежения" первичной иммунизации переболевшим COVID-19, возможно, будет достаточно лишь одной прививки.Ранее австралийские ученые описали эволюцию иммунитета в течение четырех месяцев после заражения COVID-19, обнаружив, что, хотя уровни антител резко падают в первые один-два месяца, это снижение затем существенно замедляется. Полученные данные показывают, что вакцины против COVID-19 в идеале должны вызывать более сильные реакции антител, чем естественная инфекция. В свою очередь, австрийские ученые, обследовав пациентов, переболевших COVID-19 на горнолыжном курорте Ишгль, который год назад стал одним из эпицентров заражения в Европе, выяснили, что у 70 процентов все еще имеется иммунитет.

https://ria.ru/20210215/vaccine-1597562331.html

https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597939351.html

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александр чепурнов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество