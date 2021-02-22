https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598526770.html

Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"

Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"

Премьер Словакии Игорь Матович поторопил коллег по кабмину с закупкой вакцины "Спутник V", отметив, что минздрав республики выдает разрешения на множество... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T04:19

2021-02-22T04:19

2021-02-22T04:28

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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словакия

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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Премьер Словакии Игорь Матович поторопил коллег по кабмину с закупкой вакцины "Спутник V", отметив, что минздрав республики выдает разрешения на множество лекарств, не зарегистрированных в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), а возражения возникли только по вопросу о российской вакцине.В четверг словацкий кабмин не смог принять решение о закупке вакцины "Спутник V", поскольку вице-премьер Вероника Ремишова воспользовалась правом вето и заблокировала решение вопроса. Свои действия она аргументировала необходимостью подождать результатов регистрации российской вакцины в ЕМА. Самостоятельно решить вопрос о закупке "Спутника V" без регистрации в ЕМА может глава минздрава Марек Крайчи, но он решил заручиться поддержкой правительства.Матович задался вопросом в Facebook, почему правительство Словакии не позволяет своим гражданам "свободно решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубае, Бахрейне и т.д."По его мнению, к моменту регистрации "Спутника V" ЕМА может оказаться, что все запасы российской вакцины распроданы до конца года, и тогда придется надеяться лишь на те вакцины, которые с большим опозданием поступают в Словакию через Евросоюз. "Выходит, что кто-то хочет, чтобы мы мучились с локдауном и напрасно теряли в течение недель и месяцев человеческие жизни", - подчеркнул словацкий премьер.В пятницу Матович призвал отказаться от геополитического подхода при выборе производителя вакцин, а думать прежде всего о здоровье сограждан. Он отмечал, что глава минздрава Словакии может самостоятельно принять решение о закупках российского препарата, но члены правительства еще раз попытаются в эти выходные принять совместное решение об этом."Спутник V" зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Применение "Спутника V" одобрено более чем в 30 странах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, словакия, в мире