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Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
Премьер Словакии Игорь Матович поторопил коллег по кабмину с закупкой вакцины "Спутник V", отметив, что минздрав республики выдает разрешения на множество... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T04:19
2021-02-22T04:28
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
словакия
в мире
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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Премьер Словакии Игорь Матович поторопил коллег по кабмину с закупкой вакцины "Спутник V", отметив, что минздрав республики выдает разрешения на множество лекарств, не зарегистрированных в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), а возражения возникли только по вопросу о российской вакцине.В четверг словацкий кабмин не смог принять решение о закупке вакцины "Спутник V", поскольку вице-премьер Вероника Ремишова воспользовалась правом вето и заблокировала решение вопроса. Свои действия она аргументировала необходимостью подождать результатов регистрации российской вакцины в ЕМА. Самостоятельно решить вопрос о закупке "Спутника V" без регистрации в ЕМА может глава минздрава Марек Крайчи, но он решил заручиться поддержкой правительства.Матович задался вопросом в Facebook, почему правительство Словакии не позволяет своим гражданам "свободно решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубае, Бахрейне и т.д."По его мнению, к моменту регистрации "Спутника V" ЕМА может оказаться, что все запасы российской вакцины распроданы до конца года, и тогда придется надеяться лишь на те вакцины, которые с большим опозданием поступают в Словакию через Евросоюз. "Выходит, что кто-то хочет, чтобы мы мучились с локдауном и напрасно теряли в течение недель и месяцев человеческие жизни", - подчеркнул словацкий премьер.В пятницу Матович призвал отказаться от геополитического подхода при выборе производителя вакцин, а думать прежде всего о здоровье сограждан. Он отмечал, что глава минздрава Словакии может самостоятельно принять решение о закупках российского препарата, но члены правительства еще раз попытаются в эти выходные принять совместное решение об этом."Спутник V" зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Применение "Спутника V" одобрено более чем в 30 странах
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, словакия, в мире

Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"

04:19 22.02.2021 (обновлено: 04:28 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Премьер Словакии Игорь Матович поторопил коллег по кабмину с закупкой вакцины "Спутник V", отметив, что минздрав республики выдает разрешения на множество лекарств, не зарегистрированных в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), а возражения возникли только по вопросу о российской вакцине.
В четверг словацкий кабмин не смог принять решение о закупке вакцины "Спутник V", поскольку вице-премьер Вероника Ремишова воспользовалась правом вето и заблокировала решение вопроса. Свои действия она аргументировала необходимостью подождать результатов регистрации российской вакцины в ЕМА. Самостоятельно решить вопрос о закупке "Спутника V" без регистрации в ЕМА может глава минздрава Марек Крайчи, но он решил заручиться поддержкой правительства.
Матович задался вопросом в Facebook, почему правительство Словакии не позволяет своим гражданам "свободно решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубае, Бахрейне и т.д."
По его мнению, к моменту регистрации "Спутника V" ЕМА может оказаться, что все запасы российской вакцины распроданы до конца года, и тогда придется надеяться лишь на те вакцины, которые с большим опозданием поступают в Словакию через Евросоюз. "Выходит, что кто-то хочет, чтобы мы мучились с локдауном и напрасно теряли в течение недель и месяцев человеческие жизни", - подчеркнул словацкий премьер.
В пятницу Матович призвал отказаться от геополитического подхода при выборе производителя вакцин, а думать прежде всего о здоровье сограждан. Он отмечал, что глава минздрава Словакии может самостоятельно принять решение о закупках российского препарата, но члены правительства еще раз попытаются в эти выходные принять совместное решение об этом.
"Спутник V" зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
Применение "Спутника V" одобрено более чем в 30 странах
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияСловакияВ мире
 
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