https://ria.ru/20210222/ubiystvo-1598523459.html

Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве

Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве

Жительница Москвы, убившая двух своих детей, могла пойти на такой шаг из-за внезапного помешательства, пишет mk.ru. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T01:27

2021-02-22T01:27

2021-02-22T01:27

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Жительница Москвы, убившая двух своих детей, могла пойти на такой шаг из-за внезапного помешательства, пишет mk.ru.По данным издания, родители детей состояли в браке 12 лет, их близкие утверждают, что особых проблем в семье не было. До декрета мать работала заведующей детским магазином, ее супруг — начальником IT-отдела в коммерческой фирме.В качестве основной версии происшедшего, как утверждает издание, рассматривается внезапное помешательство женщины. Она готовила на кухне, внезапно остановилась и убила двух своих детей, после чего решила покончить с собой. Однако не смогла вытерпеть боль и сама вызвала "скорую помощь".При это отец погибших детей, который вернулся домой с работы, не сразу понял, что они убиты, сообщает mk.ru. Он решил, что они спят, и начал готовить себе ужин. Неожиданно приехала "скорая". Хозяин дома заявил, что не вызывал врачей, однако те прошли в комнату и обнаружили, что дети задушены, а их мать истекает кровью. Женщину срочно госпитализировали. Придя в себя, она призналась в убийстве сына и дочери.Причиной неожиданного эмоционального срыва женщины могла стать длительная болезнь супруга, который осенью долго болел COVID-19 в тяжелой форме. Несколько недель женщине пришлось самостоятельно заботиться о семье, вследствие чего предположительно могла развиться депрессия.Как сообщили ранее в Следственном комитете, 20 февраля 2021 года женщина в квартире одного из домов по Ясному проезду в Москве убила двух своих детей 3 и 11 лет. После этого она несколько раз ранила себя в область шеи. Подозреваемая госпитализирована, ей оказывается помощь

https://ria.ru/20210115/dagestan-1593231381.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия