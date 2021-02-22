https://ria.ru/20210222/trebovaniya-1598549935.html

Зеленский заявил о невыполнении Украиной требований МВФ

Зеленский заявил о невыполнении Украиной требований МВФ

Украина не выполнила ряд требований Международного валютного фонда для получения очередного транша, в том числе не приняла закон о Высшем совете правосудия, но... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:38

2021-02-22T12:38

2021-02-22T12:38

сергей марченко

денис шмыгаль

мвф

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в мире

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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Украина не выполнила ряд требований Международного валютного фонда для получения очередного транша, в том числе не приняла закон о Высшем совете правосудия, но рассчитывает на получение средств фонда до конца года, заявил украинский президент Владимир Зеленский в понедельник.Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by. Национальный банк Украины отмечал прогресс в переговорах с миссией МВФ по пересмотру программы, высоко оценивал шансы на достижение этой цели. Министр финансов страны Сергей Марченко 28 января сообщал, что работа миссии Международного валютного фонда продлена на 7-10 дней. Постпред МВФ в стране Йоста Люнгман 13 февраля заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает получить транш от МВФ в первом квартале 2021 года.По его словам, также Киев должен принять еще ряд законопроектов в экономической сфере.Зеленский отметил, что у него есть ряд вопросов по требованиям МВФ по закону о Высшем совете правосудия. "Есть много правок о Высшем совете правосудия, есть вопросы Конституционного суда. Мы должны создать законопроект, который потом Конституционный суд признает соответствующим конституции", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, что его не устраивает в требованиях фонда.Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.

https://ria.ru/20210222/ukraina-1598489281.html

https://ria.ru/20210222/ukraina-1598535645.html

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сергей марченко, денис шмыгаль, мвф, владимир зеленский, украина, в мире