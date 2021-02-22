https://ria.ru/20210222/sputniki-1598573769.html
Великобритания планирует "напасть" на российские и китайские спутники
Великобритания планирует "напасть" на российские и китайские спутники
Космическое командование Великобритании планирует провести тренировочные миссии по уничтожению вражеских спутников в случае военного конфликта, сообщило Daily... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:54
2021-02-22T15:54
2021-02-22T15:54
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Космическое командование Великобритании планирует провести тренировочные миссии по уничтожению вражеских спутников в случае военного конфликта, сообщило Daily Express со ссылкой на источник в Министерстве обороны Соединенного Королевства.По данным издания, ведомство хочет отправить свои истребители "Тайфун" к "краю космоса", чтобы научиться "бороться с китайскими и российскими военными и коммуникационными спутниками".Самолеты поднимутся на высоту в 12 километров, а затем совершат вертикальный набор высоты в шесть километров. Предполагается, что во время реального конфликта они выпустят по вражеским спутникам специальные ракеты, а затем вернутся на базу.
https://ria.ru/20210221/nato-1598512233.html
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