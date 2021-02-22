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Великобритания планирует "напасть" на российские и китайские спутники
Великобритания планирует "напасть" на российские и китайские спутники
Космическое командование Великобритании планирует провести тренировочные миссии по уничтожению вражеских спутников в случае военного конфликта, сообщило Daily... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:54
2021-02-22T15:54
россия
великобритания
китай
в мире
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Космическое командование Великобритании планирует провести тренировочные миссии по уничтожению вражеских спутников в случае военного конфликта, сообщило Daily Express со ссылкой на источник в Министерстве обороны Соединенного Королевства.По данным издания, ведомство хочет отправить свои истребители "Тайфун" к "краю космоса", чтобы научиться "бороться с китайскими и российскими военными и коммуникационными спутниками".Самолеты поднимутся на высоту в 12 километров, а затем совершат вертикальный набор высоты в шесть километров. Предполагается, что во время реального конфликта они выпустят по вражеским спутникам специальные ракеты, а затем вернутся на базу.&nbsp;
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россия, великобритания, китай, в мире

Великобритания планирует "напасть" на российские и китайские спутники

15:54 22.02.2021
 
© Фото : Bundesheer/Markus ZinnerИстребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Фото : Bundesheer/Markus Zinner
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МОСКВА, 22 фев РИА Новости. Космическое командование Великобритании планирует провести тренировочные миссии по уничтожению вражеских спутников в случае военного конфликта, сообщило Daily Express со ссылкой на источник в Министерстве обороны Соединенного Королевства.
"Будущий конфликт может не начаться в космосе, но я не сомневаюсь, что он очень быстро туда переместится. И он может быть даже выигран или проигран в космосе", — заявил глава британских ВВС Майк Уигстон.
По данным издания, ведомство хочет отправить свои истребители "Тайфун" к "краю космоса", чтобы научиться "бороться с китайскими и российскими военными и коммуникационными спутниками".
Самолеты поднимутся на высоту в 12 километров, а затем совершат вертикальный набор высоты в шесть километров. Предполагается, что во время реального конфликта они выпустят по вражеским спутникам специальные ракеты, а затем вернутся на базу. 
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
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