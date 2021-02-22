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На Украине объяснили санкции против "Спортмастера"
На Украине объяснили санкции против "Спортмастера"
Санкции СНБО Украины в отношении Sportmaster Operations Pte. Ltd были введены в связи с тем, что компания вела деятельность в Крыму, сообщила в понедельник... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T21:43
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россия
служба безопасности украины
спортмастер
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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Санкции СНБО Украины в отношении Sportmaster Operations Pte. Ltd были введены в связи с тем, что компания вела деятельность в Крыму, сообщила в понедельник пресс-служба СБ Украины.Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd ранее попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны."Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd введены на основании информации о работе сети в Крыму", - сообщила СБ Украины в комментарии агентству "Укринформ".СНБО Украины в пятницу решила ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, служба безопасности украины, спортмастер, владимир зеленский, владимир путин, севастополь, оон

На Украине объяснили санкции против "Спортмастера"

21:43 22.02.2021 (обновлено: 22:34 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников"Спортмастер"
Спортмастер - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Санкции СНБО Украины в отношении Sportmaster Operations Pte. Ltd были введены в связи с тем, что компания вела деятельность в Крыму, сообщила в понедельник пресс-служба СБ Украины.
Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd ранее попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны.
"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd введены на основании информации о работе сети в Крыму", - сообщила СБ Украины в комментарии агентству "Укринформ".
СНБО Украины в пятницу решила ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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