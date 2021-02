https://ria.ru/20210222/sportmaster-1598611249.html

На Украине объяснили санкции против "Спортмастера"

На Украине объяснили санкции против "Спортмастера"

Санкции СНБО Украины в отношении Sportmaster Operations Pte. Ltd были введены в связи с тем, что компания вела деятельность в Крыму, сообщила в понедельник... РИА Новости, 22.02.2021

КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Санкции СНБО Украины в отношении Sportmaster Operations Pte. Ltd были введены в связи с тем, что компания вела деятельность в Крыму, сообщила в понедельник пресс-служба СБ Украины.Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd ранее попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны."Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd введены на основании информации о работе сети в Крыму", - сообщила СБ Украины в комментарии агентству "Укринформ".СНБО Украины в пятницу решила ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

