https://ria.ru/20210222/spektakl-1598611588.html

На фестивале Башмета показали музыкальный спектакль "Свидание в Москве"

На фестивале Башмета показали музыкальный спектакль "Свидание в Москве"

Музыкальный спектакль "Свидание в Москве" на музыку композитора Александра Чайковского показали в Сочи в рамках XIV Зимнего международного фестиваля искусств... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T21:50

2021-02-22T21:50

2021-02-22T21:51

культура

зимний фестиваль искусств юрия башмета

юрий башмет

сочи

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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Музыкальный спектакль "Свидание в Москве" на музыку композитора Александра Чайковского показали в Сочи в рамках XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета, для художественного форума такой формат стал премьерным."Хотелось что-то весёлое написать. То, что вообще, например, на фестивале Башмета никогда не делали. Что-то типа мюзикла. А тему стали думать: про что? И я почему-то сказал, не знаю даже почему, наверно, надо что-нибудь сделать о Москве. Потому что очень давно ничего такого вот конкретно о Москве не делалось после "Москва, Черёмушки" Шостаковича... Башмету очень это понравилось, стали думать. Нашли Михаила Палатника, он нам начал придумывать историю", - сказал журналистам композитор Чайковский.В основу музыкального спектакля легла история девушки по имени Вера, которая приезжает в Москву, где попадает в круговорот событий, влюбляется и пытается найти себя. По словам режиссёра Павла Сафонова, произведение хоть и имеет черты мюзикла, однако благодаря сильной драматической составляющей, жанр создатели определяют гораздо шире."Для меня это всё-равно музыкальный спектакль. Спектакль, связанный с музыкой, с прекрасным оркестром, с музыкой Чайковского. Но это всё-равно история. История и внутри номеров, песен, много пластики - группа Алишера Хасанова участвует, и, конечно, драматическая какая-то составная, романтическая история о любви. Вот это всё я старался максимально искренне соединять внутри", - сказал журналистам режиссёр.Выделяет жанровые особенности музыкального спектакля и подбор артистов. Несмотря на сложные партии, было решено, что в постановке примут участие именно драматические актёры."Артисты у нас драматические. Это и из "Современника", и Моссовета, и вахтанговская наша школа присутствует… И вот мы так соединились, что все в итоге и поют, и композитора это устроило и нравилось, хотя иногда казалось, что может не случится. При этом они могут играть. Потому что я не знаю, как играли бы музыкальные артисты эту партитуру. Она довольно тоже тонкая, имеет свои драматические, очень эмоциональные моменты", - пояснил Сафонов.Одну из ролей в музыкальном спектакле играет Светлана Рябова. Народная артистка СССР признаётся, что для неё попробовать себя в таком формате - давняя мечта."Я всю жизнь мечтала спеть с симфоническим оркестром. И внезапно это осуществилось. Причём с таким маэстро - с самим Башметом. Для меня это счастье", - рассказала Рябова.В музыкальном спектакле также принимает участие государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством Башмета и Камерный хор Московской консерватории.Продолжит Зимний фестиваль искусств музыкально–драматический спектакль "Корабль Влюблённых". В главных ролях Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Ольга Ломоносова, Надежда Лумпова.РИА Новости выступает официальным медиапартнером XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета.

https://ria.ru/20210221/albom-1598515975.html

https://ria.ru/20210209/festival-1596513263.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зимний фестиваль искусств юрия башмета, юрий башмет, сочи