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Лукашенко рассказал о дорожных картах по сотрудничеству Москвы и Минска
Лукашенко рассказал о дорожных картах по сотрудничеству Москвы и Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что почти все дорожные карты по различным направлениям сотрудничества Москвы и Минска готовы к подписанию. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:50
2021-02-22T15:56
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что почти все дорожные карты по различным направлениям сотрудничества Москвы и Минска готовы к подписанию."Мы уже немало сделали, и правительства работали. Мы, по-моему, обозначали 33 направления, помните, эти дорожные карты, которые мы выработали. Мы сейчас их в связи с нашими договоренностями в Сочи, когда встречались в первый раз, мы договорились о том, что мы их модернизируем, обновим, правительства наши займутся этим, и действительно правительства очень много сделали. Они обновили формат, и вот сегодня мне посол Семашко докладывал, что из 33 может быть осталось шесть-семь дорожных карт, над которыми наши правительства работают, а все остальные в принципе готовы к подписанию", - сказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия

Лукашенко рассказал о дорожных картах по сотрудничеству Москвы и Минска

15:50 22.02.2021 (обновлено: 15:56 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что почти все дорожные карты по различным направлениям сотрудничества Москвы и Минска готовы к подписанию.
"Мы уже немало сделали, и правительства работали. Мы, по-моему, обозначали 33 направления, помните, эти дорожные карты, которые мы выработали. Мы сейчас их в связи с нашими договоренностями в Сочи, когда встречались в первый раз, мы договорились о том, что мы их модернизируем, обновим, правительства наши займутся этим, и действительно правительства очень много сделали. Они обновили формат, и вот сегодня мне посол Семашко докладывал, что из 33 может быть осталось шесть-семь дорожных карт, над которыми наши правительства работают, а все остальные в принципе готовы к подписанию", - сказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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