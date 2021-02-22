NI рассказал, как США готовятся противостоять России в Европе
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Издание The National Interest рассказало о подготовке США к противостоянию с Россией в Европе.
Пентагон усилит "сдерживание" Москвы в Восточной Европе с помощью нескольких инициатив. В их число входит проведение многонациональных военных учений, разработка крылатых ракет большой дальности наземного базирования и средств наблюдения в стратегически важных районах.
По словам автора статьи, 25-я ударная группа ВВС США теперь смещает фокус операций с Ближнего Востока, где она вела военные действия в Афганистане, а также против остатков ИГ*. Теперь это подразделение американской военной авиации будет проводить операции в Европе. Для этого в Румынию и Прибалтику отправят разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper. У США более ста таких машин на вооружении.
По мнению автора публикации, этот беспилотник, участвовавший ранее в военных действиях против террористов, может стать ценным оружием в масштабной войне великих держав. Этому способствует его техническая эффективность и точность, с которой Reaper отслеживает и уничтожает вражеские цели. Кроме того, ВВС США постоянно работают над улучшением этого оружия, чтобы оно было способно бороться с исключительно высокотехнологичным противником. На данный момент MQ-9 Reaper не обладает стелс-технологией, уточнил автор.
Он отметил, что из-за обширности российских границ присутствие такого беспилотника может иметь существенное значение.
"Средства видеонаблюдения, вероятно, будут востребованы как в Северо-Восточной Европе, рядом с Прибалтикой, так и в южных регионах Восточной Европы, включая Черное море и такие страны, как Румыния", — заключил автор.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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