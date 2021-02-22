https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598608220.html
В России прокомментировали решение ЕС расширить персональные санкции
В России прокомментировали решение ЕС расширить персональные санкции
Российские политики и дипломаты оценили решение Евросоюза расширить персональные санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T20:48
2021-02-22T20:48
2021-02-22T21:33
жозеп боррель
ив роше
алексей навальный
брюссель
александр грушко
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские политики и дипломаты оценили решение Евросоюза расширить персональные санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе согласовали расширение ограничений против россиян. "Заело пластинку. У них", — заявил замглавы МИД России Александр Грушко РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать заявление Борреля.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, выразил мнение, что очередной выпад ЕС в адрес России не останется без ответа."Санкции Евросоюза по кейсу Навального станут еще одним шагом к деградации отношений с Россией", — сказал парламентарий журналистам.По его мнению , Брюссель последовательно ведет линию на спад во взаимном диалоге, причем по абсолютно надуманным и провокационным поводам. Это не может никак способствовать какой-либо нормализации отношений, подчеркнул Слуцкий."Брюссель загоняет партнерство с Москвой в тупик, выход из которого можно будет найти только при отказе от политики сдерживания России", — добавил он.Ранее в МИД предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.В Евросоюзе считают, что арест Алексея Навального, а также замена условного срока на реальный в деле "Ив Роше" являются "политически мотивированными". ЕС неоднократно призывал российские власти освободить блогера, к этому требованию присоединился и ЕСПЧ. При этом Страсбургский суд не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил Навальному компенсации за домашний арест. Россия их выплатила.В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд. Согласно принятым поправкам в Конституцию, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат внутреннему законодательству.Новый глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был принят в декабре прошлого года и до сих пор еще не применялся. Разработку режима в 2019 году инициировал Боррель. Он же в одном из своих выступлений даже предложил назвать режим именем Алексея Навального по аналогии с американским "законом Магнитского", но эта идея поддержки у стран ЕС не нашла.Новый режим ограничений предусматривает санкции за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает в себя заморозку активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства Евросоюза также должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.В октябре 2020 года ЕС за инцидент с "отравлением" Навального также принял индивидуальные санкции в отношении шести граждан России и одной организации. Это было сделано в рамках режима ограничений за распространение и применение химоружия, который ранее применялся в связи с "делом Скрипалей".
https://ria.ru/20210218/sanktsii-1598075132.html
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жозеп боррель, ив роше, алексей навальный, брюссель, александр грушко, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Российские политики и дипломаты оценили решение Евросоюза расширить персональные санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального
.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
подтвердил, что главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе согласовали расширение ограничений против россиян.
"Заело пластинку. У них", — заявил замглавы МИД России Александр Грушко
РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать заявление Борреля.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, выразил мнение, что очередной выпад ЕС в адрес России не останется без ответа.
"Санкции Евросоюза по кейсу Навального станут еще одним шагом к деградации отношений с Россией", — сказал парламентарий журналистам.
По его мнению , Брюссель последовательно ведет линию на спад во взаимном диалоге, причем по абсолютно надуманным и провокационным поводам. Это не может никак способствовать какой-либо нормализации отношений, подчеркнул Слуцкий.
"Брюссель загоняет партнерство с Москвой в тупик, выход из которого можно будет найти только при отказе от политики сдерживания России", — добавил он.
Ранее в МИД предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.
В Евросоюзе считают, что арест Алексея Навального, а также замена условного срока на реальный в деле "Ив Роше
" являются "политически мотивированными". ЕС неоднократно призывал российские власти освободить блогера, к этому требованию присоединился и ЕСПЧ. При этом Страсбургский суд не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил Навальному компенсации за домашний арест. Россия их выплатила.
В Москве
решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд. Согласно принятым поправкам в Конституцию, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат внутреннему законодательству.
Новый глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был принят в декабре прошлого года и до сих пор еще не применялся. Разработку режима в 2019 году инициировал Боррель. Он же в одном из своих выступлений даже предложил назвать режим именем Алексея Навального по аналогии с американским "законом Магнитского", но эта идея поддержки у стран ЕС не нашла.
Новый режим ограничений предусматривает санкции за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает в себя заморозку активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства Евросоюза также должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.
В октябре 2020 года ЕС за инцидент с "отравлением" Навального также принял индивидуальные санкции в отношении шести граждан России и одной организации. Это было сделано в рамках режима ограничений за распространение и применение химоружия, который ранее применялся в связи с "делом Скрипалей".