https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598606442.html

Боррель назвал сроки подготовки антироссийских санкций в ЕС

Боррель назвал сроки подготовки антироссийских санкций в ЕС

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, когда Брюссель подготовит новые санкции против россиян из-за... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T20:14

2021-02-22T20:14

2021-02-22T21:02

россия

жозеп боррель

алексей навальный

брюссель

евросоюз

москва

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, когда Брюссель подготовит новые санкции против россиян из-за ситуации вокруг Алексея Навального."Что касается ситуации с Навальным, мы пришли к политическому согласию по вводу ограничительных мер против тех, кто причастен к его аресту, его приговору и преследованию. Для этого мы впервые намерены применить новый режим санкций за нарушение прав человека", — сказал Боррель на пресс-конференции. По его словам, работа начнется в понедельник и должна занять не больше недели. Заседание глав МИД стран Евросоюза прошло спустя две недели после нашумевшего визита Борреля в Москву 4-6 февраля. По его итогам представитель ЕС по внешней политике анонсировал санкции против России за арест Навального. Позже во внешнеполитической службе Евросоюза сообщили РИА Новости, что процесс подготовки новых ограничений идет, он носит конфиденциальный характер. В ЕС также отмечали, что в этой ситуации могут задействовать новый глобальный режим санкций Евросоюза за грубые нарушения прав человека.Ранее в МИД России предостерегли Брюссель от введения новых санкций и предупредили, что на них последует соразмерный ответ.В Евросоюзе считают, что арест Алексея Навального, а также замена условного срока на реальный по делу "Ив Роше" являются "политически мотивированными". ЕС неоднократно призывал российские власти освободить Навального. К этим призывам присоединился и Страсбургский суд. При этом ЕСПЧ не увидел политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил блогеру компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд. Согласно принятым поправкам к Конституции, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат законодательству страны.Новый глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был принят в декабре прошлого года и до сих пор еще не применялся. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он же в одном из своих выступлений даже предложил назвать режим именем Алексея Навального по аналогии с американским "законом Магнитского", но эта идея поддержки у стран — членов ЕС не нашла.Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает в себя заморозку активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства Евросоюза должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.В октябре 2020 года ЕС за инцидент с "отравлением" Навального также принял индивидуальные санкции в отношении шести россиян и одной организации. Ограничения ввели в рамках режима санкций за распространение и применение химоружия, который ранее уже применялся в связи с "делом Скрипалей".

https://ria.ru/20210222/maas-1598544004.html

https://ria.ru/20210222/evrosoyuz-1598559409.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/frg-1598550455.html

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россия, жозеп боррель, алексей навальный, брюссель, евросоюз, москва