https://ria.ru/20210222/reaktsiya-1598606740.html

Боррель рассказал о реакции глав МИД стран ЕС на его визит в Москву

Боррель рассказал о реакции глав МИД стран ЕС на его визит в Москву

Совет глав МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не критиковал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за его визит в Москву, об этом сам Боррель заявил на... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T20:18

2021-02-22T20:18

2021-02-22T20:18

россия

европарламент

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Совет глав МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не критиковал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за его визит в Москву, об этом сам Боррель заявил на пресс-конференции после совета."Сегодня не было критики", - сказал он.Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в России Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с представителями российских общественных организаций. В Москве Боррель заявил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а сам он выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.Однако затем Боррелю пришлось оправдывать перед Европарламентом свой визит в Россию. Депутаты ЕП на слушаниях осудили визит, сочтя его проявлением слабости европейской дипломатии, а также подвергли критике заявления Борреля на совместной пресс-конференции с Лавровым.

https://ria.ru/20210222/sanktsii-1598606442.html

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россия, европарламент, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, москва, в мире